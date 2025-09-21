ادارات گناوه در اجرای برنامه های هفته دفاع مقدس همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن درویشی یکشنبه شب در نشست هماهنگی هفته دفاع مقدس افزود: این هفته فرصتی برای پیوند تاریخ و تجربه معاصر ملت ایران است تا پیام مقاومت، ایستادگی و فداکاری ایرانیان، در سطح ملی و منطقه‌ای، به عنوان الگویی زنده برای نسل امروز و آینده تبیین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه بیان کرد: روابط عمومی‌ها همچنین نسبت به تزیین و آذین بندی ادارات خود برنامه ریزی و اقدام کنند.

درویشی گفت: درصورتی که روابط عمومی‌ها برنامه‌هایی به غیر از دفترچه تدوین شده این هفته دارند، در کانال‌های خبری انتشار دهند.

وی تاکید کرد: روابط عمومی فرمانداری شهرستان نظارت مستمری بر عملکرد و برنامه‌های روابط عمومی‌ها در هفته دفاع مقدس داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه گفت: در پایان هفته دفاع مقدس، برنامه‌های به اجرا در آمده مستندسازی و در گزارشی به استان اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: بمنظور هرچه باشکوه‌تر هفته دفاع مقدس در بندرریگ، تعداد ۶۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و هنری در دستور کار قرار گرفته که برخی از آنها در دفترچه شهرستان گنجانده شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری گناوه گفت: امیدواریم با اجرای برنامه‌ها، بتوانیم با نگاه عمیق، فرهنگ دفاع مقدس را بین نسل جوان ترویج و انتقال دهیم.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش همزمان با بازگشایی مدارس، می‌تواند نقش محوری و کلیدی در انتقال فرهنگ و دستاوردهای دفاع مقدس بین نسل آینده داشته باشد.