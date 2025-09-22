به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران، بزرگ سرهنگ رابعه جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: متأسفانه در سال گذشته، ۲۱ نفر از فوتی‌های فصل مدارس در پایتخت از دانش‌آموزان بودند. از این تعداد، ۵ دانش‌آموز جان‌باخته، افرادی بودند که والدین‌شان برای آن‌ها موتورسیکلت تهیه کرده بودند، در حالی که فاقد گواهینامه و شرایط لازم برای رانندگی بودند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: در فصل پاییز سال گذشته، ۶۲ نفر از فوتی‌های پایتخت از عابران پیاده بودند. وی با اشاره به نقش مهم رفتارهای ایمنی در کاهش حوادث افزود: متأسفانه بسیاری از عابران پیاده موارد ایمنی را رعایت نمی‌کنند. در نیمه دوم سال، به‌ویژه با کاهش روشنایی معابر، شاهد تغییرات محسوسی در شرایط دید هستیم؛ در حالی که بسیاری از عابران از پوشش‌های تیره استفاده می‌کنند که رؤیت‌پذیری آن‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین استفاده نکردن از پل‌های عابر و خط‌کشی‌های ایمن، یا استفاده از هندزفری هنگام عبور از خیابان، از جمله عواملی هستند که خطر تصادف را افزایش می‌دهند.

سرهنگ جوانبخت در ادامه با اشاره به توزیع سنی فوتی‌های عابر پیاده در پایتخت گفت: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در سال گذشته، ۴ درصد از فوتی‌های عابر پیاده مربوط به افراد زیر ۱۸ سال بوده است. بیشترین سهم مربوط به گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال با ۳۲ درصد و پس از آن گروه سنی ۳۰ تا ۵۰ سال با ۳۱ درصد قرار دارد. همچنین ۱۶ درصد از فوتی‌ها در گروه سنی ۵۰ تا ۶۵ سال و ۱۷ درصد مربوط به افراد بالای ۶۵ سال بوده‌اند.

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران با اشاره به محل وقوع تصادفات فوتی عابران پیاده در فصل پاییز سال گذشته گفت: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که ۵۵ درصد از این حوادث در بزرگراه‌ها، ۳۹ درصد در خیابان‌های اصلی و ۶ درصد در سایر معابر پایتخت رخ داده است.



سرهنگ رابعه جوانبخت در پایان گفت: امیدواریم در سال تحصیلی جدید، با رعایت اصول ایمنی توسط والدین و دانش‌آموزان، شاهد کاهش چشمگیر و حتی صفر شدن تصادفات خسارتی و جرحی مرتبط با دانش‌آموزان و عابران پیاده و سایر کاربران ترافیک در سطح پایتخت باشیم.

