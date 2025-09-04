به گزارش خبرنگار مهر، تصادفات رانندگی یکی از مهمترین معضلات شهری است که هر ساله موجب از دست رفتن جان افراد زیادی میشود و خانوادهها را درگیر پیامدهای جبرانناپذیر میکند. در میان قربانیان این حوادث، عابران پیاده بهعنوان گروهی آسیبپذیر، سهم قابل توجهی در آمار تلفات دارند.
یکی از مهمترین دلایل افزایش تصادفات عابران پیاده در ساعات شب، کاهش دید رانندگان و ناآگاهی عابران نسبت به خطرات محیط اطراف است. استفاده از هندزفری و هدفون هنگام عبور از خیابان باعث میشود که عابر صداهای هشداردهنده مثل بوق خودرو، صدای موتور یا اعلانهای محیطی را نشنود و در نتیجه واکنش به موقع نداشته باشد. این مسئله به ویژه در معابر پر تردد و بزرگراهها، ریسک تصادف را به شدت افزایش میدهد.
همچنین پوشیدن لباسهای تیره در شب، یکی از عوامل اصلی کاهش دید رانندگان است. رنگ تیره باعث میشود عابر در تاریکی به سختی دیده شود و راننده نتواند به موقع واکنش نشان دهد. این موضوع خصوصاً در معابر و بزرگراههای با نورپردازی ضعیف، بسیار خطرناک است و سهم قابل توجهی در افزایش تصادفات شبانه دارد.
علاوه بر این، عبور از مکانهایی که برای عبور عابران پیاده طراحی نشده است، مانند بزرگراهها یا نقاط غیرمجاز، عامل دیگری برای افزایش تصادفات است. در این مسیرها، سرعت خودروها بسیار بالاست و نبود امکانات ایمنی مانند پل عابر پیاده یا گذرگاه، باعث میشود عابر بدون محافظ و در معرض مستقیم خودروها قرار گیرد. این امر مخصوصاً برای سالمندان و کودکان که توانایی واکنش سریع ندارند، بسیار خطرناکتر است.
علل و آمار تصادفات فوتی شبانه در تهران
سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران، اعلام کرده که ۴۵ درصد تصادفات فوتی شبانه در تهران به علت عدم توجه به جلو و ۳۶ درصد به دلیل عدم توانایی کنترل وسیله نقلیه توسط رانندگان رخ میدهد. همچنین ۱۸ درصد از این حوادث به خطای عابران پیاده مربوط است.
از نظر مسیرهای پرخطر، بزرگراه آزادگان با بیشترین تصادفات فوتی شبانه در صدر قرار دارد و پس از آن بزرگراه امام علی (ع) و شهید چمران در رتبههای بعدی هستند.
وضعیت و خطرات عابران پیاده
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران، سرهنگ رابعه جوانبخت، تاکید کرد که عابران پیاده سهم قابل توجهی از تلفات و جراحات ناشی از تصادفات دارند. بررسیها نشان میدهد ۳۸ درصد از تصادفات فوتی تهران مربوط به عابران پیاده است.
معمولترین زمان وقوع این تصادفات، ساعات شبانه بین ۲۰ تا ۲۴ است که پوشش لباسهای تیره و کمبود نور معابر، دید رانندگان را کاهش داده و خطر تصادف را افزایش میدهد. همچنین گروه سنی سالمندان بالای ۶۵ سال با سهم ۳۸ درصدی، بیشترین آسیب را از تصادفات متحمل میشوند.
اقدامات دستگاه قضائی و انتظامی
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، درباره کاهش جرایم ناشی از تصادفات گفت: همکاری دستگاههای مختلف از جمله پلیس، وزارت راه و سازمان اورژانس، شناسایی نقاط حادثهخیز و بهروزرسانی سامانههای نظارتی، موجب کاهش حدود ۲۰ درصدی تصادفات و جرایم ناشی از آنها شده است.
