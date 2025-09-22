به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در مراسم یادبود چارلی کرک حاضر شد و به تلاش‌های کرک برای پیروزی اش در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد.

ترامپ در این مراسم گفت که آمریکا در غم و شوک به سر می‌برد.

دونالد ترامپ در مراسم یادبود چارلی کرک در واکنش به صحبت‌های اریکا، همسر کرک که خواستار بخشش قاتل شده بود گفت: او از مخالفان خود متنفر نبود. او بهترین‌ها را برای آنها می‌خواست اما من از مخالفانم متنفرم و برای آنها بهترین‌ها را آرزو نمی‌کنم. به هر حال من نمی‌توانم مخالفانم را تحمل کنم.

چارلی کرک ۳۱ ساله دهم سپتامبر (۱۹ شهریور) در جریان سخنرانی‌اش در یوتا ترور شد. او از حامیان ترامپ بود و به نوشته آسوشیتدپرس، به پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک چشمگیری کرد. کرک بارها مخالفت خود را با کمک نظامی آمریکا به اوکراین ابراز کرده بود. تایلر رابینسون، مظنون ترور چارلی کرک هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد و در اولین جلسه محاکمه، قاضی دادگاه ایالتی یوتا به وی اطلاع داد که در صورت محکومیت به جرم قتل عمد، ممکن است با مجازات اعدام روبه‌رو شود.