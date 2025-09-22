به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه در آسیا افزایش یافته است. تنش‌های ژئوپلیتیکی در اروپا و خاورمیانه از قیمت نفت حمایت کرده، ولی دورنمای عرضه بیشتر نفت و نگرانی در مورد تأثیر تعرفه‌های تجاری بر تقاضای جهانی برای سوخت قیمت نفت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۴۱ سنت معادل ۰.۶۱ درصد افزایش به ۶۷ دلار و ۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۴۰ سنت معادل ۰.۶۴ درصد افزایش ۶۳ دلار و ۸ سنت معامله می‌شود.

طبق گفته نیروهای مسلح لهستان، روسیه غرب اوکراین نزدیک به مرز این کشور را مورد هدف قرار داده است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز اجلاسی درمورد ادعای استونی مبنی‌بر نقض حریم هوایی این کشور توسط جنگنده‌های روسی برگزار کند.

اوکراین در هفته‌های اخیر زیرساخت‌های انرژی روسیه و پایانه‌ها و پالایشگاه‌های این کشور را مورد هدف قرار داده و دونالد ترامپ از اتحادیه اروپا خواسته خرید نفت و گاز از روسیه را متوقف کند.

نگرانی درمورد عرضه بالا و کاهش تقاضا باعث پایین آمدن ۱ درصدی قیمت نفت در روز جمعه شد. این نگرانی‌ها بر خوش‌بینی در مورد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو و تأثیر آن بر مصرف پیشی گرفت.

شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) در روز یکشنبه اعلام کرد صادرات نفت این کشور به‌دنبال تصمیم اوپک پلاس مبنی‌بر کنار گذاشتن طرح کاهش تولید افزایش یافته است.

بالا رفتن ذخایر نفتی طی ۶ ماه گذشته هم نشان می‌دهد عرضه نفت فراتر از تقاضا بوده‌است.

بازار جهانی نفت طی ماه‌های اخیر درگیر مجموعه‌ای از عوامل متناقض بوده است؛ از یک سو تنش‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه، اروپا و دریای سیاه به‌عنوان محرک‌های افزایشی قیمت، و از سوی دیگر نگرانی از عرضه بیش‌ازحد، ذخایر بالا و کاهش تقاضای جهانی در پی رشد تعرفه‌های تجاری و رکود اقتصادی، فشار کاهشی وارد کرده‌اند. تصمیم اخیر اوپک پلاس برای کنار گذاشتن کاهش تولید و رشد صادرات کشورهای کلیدی تولیدکننده از جمله عراق، سمت عرضه را تقویت کرده است.