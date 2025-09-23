به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بازار جهانی نفت در هفتههای اخیر زیر سایه مجموعهای از بحرانهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی قرار گرفته است؛ از شدت گرفتن درگیریها در غزه و حملات اوکراین به تأسیسات انرژی روسیه تا اختلافات در سازمان ملل و تصمیمات تجاری آمریکا. این عوامل، همراه با نوسانات عرضه از سوی تولیدکنندگان بزرگ، بر روند قیمت نفت و چشمانداز تقاضا فشار وارد کردهاند.
قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه تغییر چندانی نداشته است. تاجران در حال بررسی تأثیر تنشهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و روسیه هستند. تعرفههای تجاری ترامپ هم ترس از کاهش تقاضا برای سوخت را افزایش داده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۷ سنت معادل ۰.۵۶ درصد کاهش به ۶۶ دلار و ۲۰ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۴ سنت معادل ۰.۰۶ درصد کاهش ۶۲ دلار و ۶۴ سنت معامله میشود.
بیمارستانهای غزه بهخاطر تشدید حملههای زمینی رژیم صهیونیستی و ادامهی بمباران هوایی از دور خارج شدهاند.
دراینبین، چندین تن از سران دنیا در روز دوشنبه در سازمان ملل گرد هم آمدند تا فلسطین را به رسمیت بشناسند. این اقدام با مقاومت شدید رژیم صهیونیستی و آمریکا بهعنوان متحد اصلی آن مواجه شدهاست.
از طرف دیگر، اوکراین طی هفتههای اخیر حملههای هوایی به تأسیسات انرژی روسیه را تشدید کرده و پالایشگاهها و پایانههای صادراتی این کشور را مورد هدف قرار داده است. دراینبین، اتحادیه اروپا قصد دارد تحت فشار ترامپ، واردات گاز طبیعی مایع از روسیه را متوقف کند.
اعضای ناتو در روز دوشنبه در سازمان ملل روسیه را متهم به نقض حریم هوایی استونی و لهستان کردند. انگلیسی این اقدام را محرک یک درگیری نظامی اعلام کرد.
دادههای مؤسسه جودی نشان میدهد صادرات نفت عربستان در ماه ژوئیه به پایینترین رقم طی ۴ ماه گذشته رسیده است.
عراق بهعنوان دومین تولید کننده بزرگ اوپک هم صادرات نفت خود را تحت قرارداد اوپک پلاس افزایش میدهد.
