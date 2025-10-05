  1. دانش و فناوری
رونمایی از خودروی برقی جدید با قابلیت شارژ سریع و برد خارق العاده

شرکت زیکر که به عنوان زیرمجموعه برند جیلی فعالیت می کند از نسخه به روز رسانی شده « ۲۰۲۴ زیکر ۰۰۱ »رونمایی کرده که ساختار الکتریکی آن آپدیت شده و عملکرد آن ارتقا یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، سری خودروی به روز رسانی شده زیکر ۰۰۱ اکنون در تمام نسخه ها ساختار الکتریکی ۹۰۰V دارد و همین امر ارتقایی مهم نسبت به پلتفرم قبلی ۸۰۰V است و از سوی دیگر قابلیت شارژ سریع تر، بهبود کارآمدی و عملکرد را نیز شامل می شود.

نسخه دیفرانسیل عقب این خودرو، دارای موتوری با توان ۳۷۰ کیلووات (۴۸۹ اسب‌بخار) است که باتری CATL Qilin به ظرفیت ۱۰۳ کیلووات‌ساعت دارد. این ترکیب، برد تخمینی ۸۱۰ کیلومتر را طبق استاندارد CLTC ارائه می‌دهد و قابلیت شارژ از ۱۰٪ تا ۸۰٪ را تنها در ۱۰ دقیقه دارد. همچنین این خودرو می‌تواند در ۴.۹۸ ثانیه از سرعت صفر به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد.

نسخه این خودرو با چهار چرخ متحرک یک موتور جلویی با توان ۳۱۰ کیلووات (۴۱۶ اسب بخار) برای بازده ترکیبی ۹۱۰ اسب بخار همراه یک باتری ۹۵ کیلووات ساعتی گلدن بریک یا ۱۰۳ کیلووات ساعتی کیلین برد ۷۱۰ تا ۷۶۲ کیلومتری فراهم می کند.

ئنسخه ۹۵ کیلووات ساعتی باتری از شارژ سریع ۱۲C پشتیبانی می کند و سبب می شود شارژ باتری در هفت دقیقه از ۱۰ به ۸۰ درصد برسد. این باتری عملکرد خارق العاده ای دارد و سرعت آن در ۲.۸۳ ثانیه از صفر به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسد. همچنین حداکثر سرعت آن ۱۷۴ مایل برساعت است.

