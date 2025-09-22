به گزارش خبرنگار مهر، علی ممبینی صبح امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ حدود پنج هزار دانش‌آموز با معلولیت‌های مختلف از جمله کم‌توانی ذهنی، اوتیسم، ناشنوایی و نابینایی در مدارس استثنایی خوزستان ثبت‌نام کرده‌اند که بیشترین تعداد مربوط به گروه‌های کم‌توان ذهنی است.

وی افزود: خوزستان به لحاظ جمعیت دانش‌آموزان استثنایی، رتبه سوم یا چهارم کشور را دارد و هم‌اکنون ۱۲۰ مدرسه استثنایی در سطح استان فعال است. در همه شهرهای خوزستان توسعه آموزشی در این حوزه انجام شده و حتی برای نخستین‌بار رشته تربیت‌بدنی ویژه ناشنوایان در خرمشهر راه‌اندازی شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی خوزستان با اشاره به مشکل ایاب‌وذهاب دانش‌آموزان گفت: هرچند بخشی از اعتبار سرویس مدارس از سوی وزارت آموزش و پرورش تأمین می‌شود اما سهم شهرداری‌ها نیز در این موضوع بسیار مهم است و باید عمل به وظایف قانونی خود را جدی بگیرند.

ممبینی تصریح کرد: سال گذشته برخی شهرستان‌ها در این زمینه همکاری کردند، اما شهرداری اهواز تنها چهار ون اختصاص داد که به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز دانش‌آموزان نبود. ضمن اینکه اعتباری هم از سوی شهرداری اهواز پرداخت نشد. انتظار می‌رود امسال در تأمین خودرو و اعتبارات، همکاری مؤثرتری داشته باشند.