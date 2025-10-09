محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با رد ادعای کمبود متخصص در کشور گفت: مشکل اصلی نه کمبود، بلکه توزیع نامناسب متخصصان است.

وی با اشاره به مراجعات گسترده بیماران شهرستانی به تهران و استقرار آنها در اطراف بیمارستان‌ها افزود: بسیاری از درمان‌های پیچیده مانند پیوند مغز استخوان یا جراحی قلب ذاتاً نمی‌توانند در همه شهرستان‌ها انجام شوند، زیرا نیازمند زیرساخت‌ها، تجهیزات گران‌قیمت و تعداد کافی بیمار هستند و بنابراین منطقی است که این خدمات در چند شهر بزرگ متمرکز باشند.

وی ادامه داد: مشکل دیگر، نبود امکانات اسکان مناسب و ضعف سیستم نوبت‌دهی است که باعث می‌شود بیماران شهرستانی دچار مشکلات رفاهی شوند و از طرف دیگر، فرهنگ عمومی هم تأثیرگذار است؛ در بسیاری از موارد بهترین متخصصان در شهرستان‌ها حضور دارند، اما مردم ترجیح می‌دهند برای درمان به تهران مراجعه کنند.

رئیس‌زاده تأکید کرد: این مسائل به معنای کمبود متخصص نیست، بلکه توزیع نامتوازن آنها است و امروز حتی در برخی رشته‌ها نیمی از متخصصان تنها در تهران مستقر هستند و این یک بی‌عدالتی در نظام سلامت است.

وی با انتقاد از سیاست‌های موجود در حوزه آموزش پزشکی افزود: ما اکنون بیش از ۱۰۴ هزار پزشک عمومی در کشور داریم، اما ظرفیت‌های تخصصی خالی مانده است و به جای فشار بر افزایش ظرفیت پزشکی عمومی، باید شرایط ورود این پزشکان به دوره‌های تخصصی تسهیل شود و در غیر این صورت، با یک آدرس غلط، جامعه از اصل بحران که همان خالی ماندن رشته‌های تخصصی است، غافل می‌شود و این برای آینده سلامت کشور آسیب‌زا خواهد بود.