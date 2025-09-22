تمهیدات مرکز بهداشت ری برای آغاز سال تحصیلی جدید

مصطفی امینی، در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مجموعهای از برنامههای بهداشتی و مراقبتی ویژه آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس ری خبر داد.
امینی در ادامه با تأکید بر اهمیت سلامت دانشآموزان گفت: با توجه به بازگشایی مدارس در ماه مهر، مرکز بهداشت ری اقدامات جامعی را در حوزه سلامت دانشآموزان برنامهریزی و اجرا کرده است.
وی افزود: این برنامهها شامل تشکیل کمیته سالانه سلامت مدارس با رویکرد برونبخشی و همکاری با ادارات آموزش و پرورش، انجام معاینات پزشکی برای دانشآموزان پایههای اول، چهارم، هفتم و دهم، شناسایی کودکان نیازمند مراقبت ویژه و توصیه تزریق واکسن آنفلوآنزا، آموزش پیشگیری از پدیکولوز (شپش سر)، شناسایی دانشآموزان مبتلا به بیماریهای واگیر مانند اوریون و آنفلوآنزا و توصیه مراجعه به پزشک است.
امینی همچنین به توصیه تزریق واکسن توأم برای پایه دهم و واکسن ثلاث برای پایه اول اشاره کرد و گفت: اجرای برنامه بلوغ شامل شناسایی اختلالات، ارجاع به مراکز تخصصی و آموزشهای مرتبط با سیاستهای جمعیت، برنامهریزی فعالیتهای ورزشی و تحرکات فیزیکی، پیشگیری از رفتارهای پرخطر از طریق طرح «نماد»، ارائه مشاوره رواندرمانی و تغذیهای به دانشآموزان دارای مشکلات روانی و اضافهوزن، انجام مراقبتهای بهداشتی برای نوجوانان بازمانده از تحصیل و نظارت بر بهداشت محیط مدارس، بوفهها، تغذیه سالم و اجرای برنامه مکملیاری نیز در این برنامهها مدنظر قرار گرفته است.
وی در ادامه به برخی چالشها اشاره کرد و گفت: عدم تعامل برخی مدیران مدارس با مراقبین سلامت و نگرشهای نادرست برخی والدین که مانع انجام مراقبتهای بهداشتی میشود، از مهمترین موانع اجرای کامل برنامههاست. همچنین کمبود مکملهای بهداشتی و فاصله زیاد برخی مدارس از مراکز بهداشتی ارائه خدمات آموزشی و درمانی را دشوار کرده است.
امینی در پایان تأکید کرد: سلامت دانشآموزان اولویت اصلی ماست و امیدواریم با همکاری مدیران مدارس و همراهی والدین، سال تحصیلی ایمن و سالمی برای فرزندان این مرز و بوم رقم بخورد.
نظر شما