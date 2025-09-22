به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رحماننیا، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قم با اشاره به تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی استان اظهار داشت: از فردا اول مهر، آغاز فعالیت ادارات استان از ساعت ۷ صبح خواهد بود و کلیه دستگاههای اجرایی، پنجشنبهها نیز فعال خواهند بود.
وی افزود: ساعت کاری واحدهای نظامی و امنیتی از ۶:۳۰ صبح و واحدهای صنعتی از ۷ صبح تعیین شده است.
رحماننیا همچنین درباره بخشهای آموزشی توضیح داد: مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ و مدارس ابتدایی از ساعت ۸ صبح فعالیت خود را آغاز میکنند و مدیران مدارس موظف هستند ۳۰ دقیقه قبل از شروع کلاسها درب مدارس را باز کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: ساعت کاری بانکها نیز از ۷:۳۰ صبح است و کارکنان باید از ساعت ۷ در محل خدمت حاضر باشند.
