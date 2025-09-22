به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ درویش متولی، در جمع خبرنگاران، از اجرای بیش از ۳۰۰ برنامه محلهمحور در پاکدشت به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: محور این برنامهها مشارکت مردمی و محلهمحوری است.
متولی افزود: این برنامهها شامل فضاسازی شهری، عطرافشانی گلزار شهدا، نشستهای بصیرتی، اردوهای جهادی، رزمایشهای نمایشی، دیدار با خانواده شهدا، محافل قرآنی، یادوارهها، همایشها و فعالیتهای فرهنگی و ورزشی است.
وی با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس، دفاع مقدس را «گنجینهای پایانناپذیر از ایثار، اخلاص، ولایتپذیری و مقاومت» دانست و تأکید کرد که امروز نیز باید از این ارزشها برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی الهام گرفت.
فرمانده سپاه پاکدشت ضمن قدردانی از بسیجیان و فعالان جبهه فرهنگی و رسانهای گفت: امام خمینی (ره) بسیج را لشکر مخلص خدا نامیدند؛ اخلاص و از خودگذشتگی همان عاملی بود که در هشت سال دفاع مقدس موجب پیروزی کشور شد و امروز نیز رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است.
متولی با اشاره به تجربههای دفاع مقدس افزود: هزینه مقاومت همواره کمتر از سازش بوده است. ملت ایران از پانزدهم خرداد ۴۲ تاکنون با تکیه بر ایمان، توکل بر خدا و پیروی از ولی فقیه در برابر استکبار ایستاده و پیروز میدان شده است.
وی با یادآوری جنگ تحمیلی هشتساله و درگیریهای اخیر جبهه مقاومت گفت: دشمنان انقلاب با تمام تجهیزات و حمایتهای جهانی نتوانستند ملت ایران را به زانو درآورند؛ زیرا در مکتب اسلام جانفشانی در راه حق بالاترین افتخار است و همین اعتقاد، برتری جبهه حق را رقم میزند.
فرمانده سپاه پاکدشت به نقش مردم در پیروزیهای بزرگ انقلاب نیز اشاره و تأکید کرد: انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و حتی جنگهای تحمیلی اخیر با حضور و انسجام مردم به ثمر نشست. امروز نیز باید وحدت ملی و انسجام داخلی را پاس بداریم تا نقشههای دشمن خنثی شود.
وی در پایان با تأکید بر شعار محوری «ما فاتحان قلهایم» خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان نیازمند تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان هستیم. همانگونه که دفاع مقدس انقلاب را بیمه کرد، تداوم این فرهنگ در گام دوم انقلاب نیز تضمینکننده آینده روشن کشور خواهد بود.
نظر شما