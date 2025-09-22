به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسا، بعد از ظهر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش مشترک شهر و شهرستان‌های استان تهران با اشاره به فرارسیدن «بهار علم و تربیت» اظهار کرد: خوشحال هستیم که فردا در اولین روز از ماه مهر بیش از دو میلیون دانش‌آموز در شهر و استان تهران سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند.



وی عنوان کرد: این فرآیند از اسفندماه سال گذشته آغاز شد و همکاران ما در کارگروه‌های مختلف تلاش‌های شبانه‌روزی انجام دادند تا امروز شاهد آمادگی کامل مدارس برای بازگشایی باشیم. امیدوارم سال تحصیلی پیش رو برای معلمان و دانش‌آموزان همراه با موفقیت، تندرستی و نشاط باشد.



پارسا با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادآوری رشادت‌های شهدا افزود: یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس به‌ویژه شهدای دانش‌آموز و معلم را گرامی می‌داریم، در شرق تهران ۲۶ شهید دانش‌آموز و پنج معلم شهید تقدیم انقلاب شده است و امیدواریم رهروان واقعی راه شهدا باشیم.



مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به جلسات هماهنگی اخیر تصریح کرد: در دو هفته گذشته و حتی روز گذشته جلسات متعددی با مدیران شهرستان‌های استان تهران و آقای دکتر کاغذی برگزار شد تا مصوبات لازم برای بازگشایی مدارس پیگیری و اجرایی شود و امروز آماده ورود به دستور جلسات اصلی آموزش و پرورش هستیم.