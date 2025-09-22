انقلاب اسلامی عزت را به ملت ایران بازگرداند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی اسلامی ظهر دوشنبه در دیدار با جمعی از مسئولان و بسیجیان شهرستان تاکستان، با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی در تاریخ معاصر ایران، اظهار کرد: پیش از پیروزی انقلاب، ملت ایران دچار خفت و ذلت بود و کشور در اختیار قدرت‌های استکباری مانند آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داشت اما با پیروزی انقلاب، ملت ایران عزت و اقتدار خود را باز یافت و در مسیر استقلال، پیشرفت و عزتمندی گام نهاد.

وی با اشاره به رشادت‌های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس، گفت: هفته دفاع مقدس یادآور ایثار و مقاومت مردان و زنانی است که با تکیه بر ایمان، اخلاص و رهبری دینی، در برابر دشمن ایستادند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد و این حماسه سندی روشن از قدرت ایمان و وحدت ملی است.

آیت‌الله اسلامی ضمن تقدیر از تلاش‌های مسئولان شهرستان تاکستان بر اهمیت خدمت بی‌منت به مردم و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد و افزود: مسئولان باید با روحیه جهادی، در مسیر رفع مشکلات مردم گام بردارند و با صداقت و اخلاص، اعتماد عمومی را تقویت کنند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس هستیم و نسل جوان باید بداند که امنیت، استقلال و پیشرفت امروز، حاصل خون شهدا و ایستادگی ملت در برابر استکبار جهانی است.

نماینده قزوین در مجلس خبرگان رهبری در پایان یادآور شد: این آگاهی، زمینه‌ساز تربیت نسلی مؤمن، مقاوم و مسئولیت‌پذیر خواهد بود.