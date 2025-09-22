  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۷

برگزاری جشن شکوفه های در آق‌قلا



آق‌قلا - جشن شکوفه‌ها در روستای صحنه سفلی شهرستان آق‌قلا، با حضور مسئولان برگزار شد.



