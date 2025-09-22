به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم پناه ظهر دوشنبه در جریان سفر به شهر مقدس قم از روند احداث بیمارستان فوق تخصصی نور قم بازدید کرد.

معاون رئیس جمهور در حاشیه این بازدید اظهار کرد: بیمارستان نور با همت و پشتیبانی مرجع عالیقدر شیعه، آیت‌الله‌العظمی سیستانی در حال ساخت است و می‌توان آن را از لحاظ تجهیزات و امکانات، در ردیف بهترین مراکز درمانی کشور و منطقه دانست.

وی افزود: این مجموعه با رعایت استانداردهای بین‌المللی احداث می‌شود و امیدواریم با تداوم حمایت‌های آیت‌الله سیستانی، روند تکمیل بیمارستان با سرعت بیشتری دنبال شود.

قائم‌پناه با اشاره به بهره‌مندی فراتر از مرزهای ملی از این پروژه، تصریح کرد: علاوه بر مردم ایران، شهروندان کشورهای مختلف خاورمیانه نیز می‌توانند از خدمات این مرکز فوق تخصصی استفاده کنند.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، بخش درمانگاه این بیمارستان به‌زودی افتتاح خواهد شد و اتاق‌های عمل نیز در حال تجهیز و آماده‌سازی است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: بهره‌برداری از این بیمارستان، در کنار بیمارستان کودکان و بیمارستان خاتم، نقش مهمی در ارتقای شاخص تخت‌های بیمارستانی استان قم خواهد داشت.

وی‌گفت: دولت نیز در حد توان و از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده، حمایت‌های لازم را برای تکمیل این پروژه به کار خواهد گرفت.