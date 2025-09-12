به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی ال بی سی، منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا اعلام کردند که این اتحادیه امروز جمعه تصمیم گرفت تحریمهایی را که علیه صدها مقام و نهاد روسی به اتهام حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین اعمال کرده بود، تمدید کند.
این تحریمها که پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ تصویب شد، بیش از ۲۵۰۰ شخص و نهاد روسی را شامل میشود که در رأس آنها ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه قرار دارد. قرار است این تحریمها هر شش ماه یک بار با اجماع ۲۷ کشور عضو تمدید شود و شامل مسدود کردن داراییها در اتحادیه اروپا و ممنوعیت ورود افراد به قلمرو این بلوک است.
اتحادیه اروپا دو چارچوب اصلی برای تحریمهای خود در نظر گرفته است. علاوه بر تحریم لیستی از افراد و شرکتهای مرتبط با روسیه، اقدامات دیگری از جمله تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه و همچنین توقیف داراییهای این کشور در اروپا برای تحت فشار قرار دادن مسکو انجام شده است.
