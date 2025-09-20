به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، ریچارد مور رئیس مستعفی ام‌آی۶ (MI۶) در سخنانی با تکرا مواضع خصمانه کشورش، ایران، چین و روسیه را تهدید نامید.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس مستعفی آژانس اطلاعات خارجی انگلیس همزمان با آماده شدن برای ترک سمت خود در اواخر این ماه در سخنانی در استانبول؛ چین، ایران و مبارزه با تروریسم را به عنوان سایر اولویت‌های این نهاد مورد ادعا قرار داد.

ریچارد مور با توصیف چین به عنوان کشوری که در حال حاضر درگیر «دوگانگی فرصت و تهدید» است، مدعی شد در حالی که بریتانیا خواهان «رابطه‌ای محترمانه و سازنده» است، چین باید به «قوانین تثبیت‌شده تعامل و عدم مداخله» پایبند باشد!

وی با انتقاد از ایران، کره شمالی و چین به دلیل حمایتشان از روسیه در درگیری‌های اوکراین، اضافه کرد که حمایت دیپلماتیک پکن و همچنین ارائه قطعات الکترونیکی و مواد شیمیایی «با کاربرد دوگانه» مانع شد که (ولادیمیر) پوتین رئیس جمهور روسیه به این نتیجه برسد که صلح بهترین گزینه اوست.

این مقام مستعفی لندن در خصوص ایران، بی اشاره به زرادخانه تسلیحات هسته‌ای رژیم صهیونیستی در منطقه و نیز ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای تهران، گفت که یک ایران عاری از سلاح هسته‌ای همچنان در اولویت لندن است.

وی ادعا کرد که تهران بهتر است راهبردی را دنبال نکند که در تقابل با برخی از کشورهای جهان قرار گیرد!