به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در بدو ورود به نیویورک جهت شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: ما هر ساله در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر میشویم و از این تریبون بینالمللی برای بیان مواضع خود و دفاع از حقوق مردم ایران استفاده کردهایم. امسال هم نشست مجمع عمومی دو ویژگی دارد اول اینکه هشتادمین سالگرد تشکیل سازمان ملل است و از آن مهمتر اینکه بعد از حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، ما در مجمع عمومی حضور پیدا میکنیم. بنابراین اهمیت امسال این است که ما مواضع بر حق مردم ایران را در دفاع دوازده روزه از موضع اقتدار و مقاومت بیان کنیم. در عین حال بر صاح آمیر بودن برنامه هستهای ایران و اینکه اصولاً جمهوری اسلامی ایران یک کشور صلح طلب است اماهمانطور که در جنگ دوازده روزه به اثبات رسید، در زمان جنگ هم مقتدرانه از خود دفاع میکند، تاکید کنیم.
وزیر امور خارجه گفت: امروز ملاقاتهای دوجانبه و جلسات متعددی خواهم داشت که یکی از این نشستها حضور در جلسه داوس خواهد بود. همچنین ملاقاتی با آقای گروسی در خصوص آخرین وضعیت برنامه هستهای ایران، توافق همکاری ایران و آژانس و جریان اسنپبک در شورای امنیت در جریان است، گفتگو خواهیم کرد.
وی در ادامه یادآور شد: در مصاحبه مطبوعاتی بعد از توافق با آژانس تأکید کردم که اگر اسنپبک در نهایت عملیاتی شود، توافق با آژانس نیز از اعتبار میافتد. توافق همکاری با آژانس در شرایط بعد از تجاوز صورت گرفته و اگر اسنپبک عملی شود ما با شرایط جدیدتری مواجه هستیم. اقدام مخرب سه کشور اروپایی در شورای امنیت اگر نهایتاً عملی شود، ایران واکنش نشان خواهد داد و ما باز هم به شرایط جدیدی با آژانس میرسیم. امروز روی جزئیات این موارد بحث خواهیم کرد.
عراقچی افزود: با عمده وزرای خارجه اروپایی دیدار خواهم کرد و این مقطعی است که طرفهای مقابل باید تصمیم بگیرند آیا مسیر همکاری را انتخاب میکنند یا تقابل را.
وی تأکید کرد: در مقاطع مختلف جمهوری اسلامی ایران را امتحان کردهاند و میدانند که ما با زبان فشار و تهدید پاسخگو نیستیم، بلکه تنها با زبان احترام و کرامت پاسخ میدهیم و اگر راهحلی وجود داشته باشد، صرفاً راهحل دیپلماتیک است. امیدوارم در رایزنیهای این چند روز بتوان به آن نقطه رسید، در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را که باید، اتخاذ خواهد کرد.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به دیدارهای پیشنهادی با طرفهای اروپایی گفت: فکر میکنم این موقعیت مناسبی برای انجام آخرین رایزنیها در خصوص تحول مرتبط با اسنپبک باشد. همانطور که بارها گفتهایم، انتخاب جمهوری اسلامی ایران همواره انتخابی دیپلماتیک و مبتنی بر راهحل مسالمتآمیز بوده است.
عراقچی شرایط کنونی را نتیجه خروج آمریکا از برجام دانست و افزود: ایران اثبات کرده که به دنبال دیپلماسی است و همچنان آماده دستیابی به راهحلی دیپلماتیک هستیم، مشروط بر اینکه منافع ملت ایران تأمین شود، دغدغههای امنیتی ما مورد توجه قرار گیرد و با در نظر گرفتن این موارد، به توافقی دیپلماتیک دست یابیم.
وی خاطرنشان کرد: در اینجا هستم تا از فرصت باقیمانده برای رایزنیهای دیپلماتیک استفاده کنیم تا شاید راهحلی انتخاب شود؛ در غیر این صورت، مسیر ملت ایران مشخص است و ما راه خود را ادامه خواهیم داد. با این حال، معتقدیم صلاح منطقه، نظام عدم اشاعه و قوانین بینالملل اقتضا میکند که یک راهحل دیپلماتیک پیدا شود و ما برای آن آمادگی کامل داریم.
نظر شما