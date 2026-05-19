بدمینتون استان مرکزی برای نخستین بار صاحب سهمیه المپیک جوانان شد

امیرعلی احمدلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای نخستین بار موفق به کسب سهمیه المپیک جوانان در رشته بدمینتون برای استان مرکزی شدم که این موفقیت حاصل چند سال برنامه‌ریزی و حضور مستمر در مسابقات بین‌المللی است.

وی افزود: این سهمیه از طریق حضور در رقابت‌های بین‌المللی و کسب امتیازات لازم به دست آمد و نتیجه تلاش و برنامه‌ریزی چند ساله بوده است.

این بازیکن بدمینتون تصریح کرد: طی سال گذشته و سال جاری در پنج مسابقه برون‌مرزی حضور داشتم و اگرچه برنامه‌ریزی برای شرکت در رقابت‌های بیشتری انجام شده بود، اما به دلیل جنگ تحمیلی سوم، امکان حضور در برخی مسابقات فراهم نشد.

وی با اشاره به جایگاه فعلی خود در رده‌بندی جهانی ادامه داد: در حال حاضر در رده ۶۴ جهان قرار دارم و با تلاش مضاعف و حضور در رقابت‌های پیش‌رو، امیدوارم تا زمان برگزاری المپیک جوانان این جایگاه را به رتبه‌های بالاتر ارتقا دهم.

احمدلو تاکید کرد: در تابستان پیش‌رو، حدود پنج مسابقه بین‌المللی در برنامه قرار دارد که جزئیات برخی از آن‌ها هنوز نهایی نشده است.

این ورزشکار اراکی افزود: از مربی خود که همواره حامی من بوده‌اند و همچنین از رئیس ورزش و جوانان استان مرکزی به دلیل حمایت‌ها و ایجاد انگیزه در این مسیر قدردانی می‌کنم.

احمدلو بیان کرد: رئیس فدراسیون و مجموعه اجرایی نیز در رقابت‌های بین‌المللی همواره حمایت‌های مؤثری داشته‌اند که نقش مهمی در کسب این سهمیه ایفا کرده است.

وی گفت: شناخت نسبی از حریفان دارم و تلاش می‌کنم نماینده شایسته‌ای برای ایران باشم.

این بازیکن بدمینتون تصریح کرد: تمرینات به صورت متمرکز در اراک برگزار می‌شود و خوشبختانه از نظر امکانات و شرایط تمرینی مشکلی وجود ندارد.

به گزارش مهر، امیرعلی احمدلو ۱۷ ساله و اهل اراک است و توانسته است نخستین سهمیه المپیک جوانان را در رشته بدمینتون برای استان مرکزی کسب کند.

این مسابقات پنج ماه دیگر در سنگال برگزار خواهد شد.