به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه تربیت مدرسان طرح جوانی جمعیت وزارت ورزش و جوانان کشور در همدان با اشاره به برگزاری نشستی چهار ساعته صبح پنجشنبه با حضور مسئولان اقتصادی، مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و معاون اقتصادی دستگاه‌های امنیتی استان، اظهار کرد: در این نشست سهمیه وام ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری برای حدود ۶۰۰ متقاضی در صف بانک‌ها، بین بانک‌های استان تقسیم شد.

وی افزود: طبق تصمیم جلسه، بانک‌ها موظف شدند طی حداکثر دو ماه، تمامی پرونده‌های مشمول سهمیه را بدون تأخیر پرداخت کنند. همچنین در تماس تلفنی با دو مدیرعامل بانک‌های کشوری، منابع مالی بیشتری به استان همدان اختصاص یافت.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: روند پرداخت این وام‌ها به‌صورت روزشمار توسط مدیران عامل و شعب بانکی پایش و گزارش خواهد شد تا مشخص شود چه میزان از درخواست‌ها ظرف ۲۴ ساعت یا در بازه‌های مشخص پرداخت شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت این اقدام در توسعه استان بیان کرد: تزریق این منابع و تسریع پرداخت‌ها، علاوه بر کمک به ازدواج جوانان و تأمین مسکن، در حوزه فرزندآوری و ایجاد اشتغال نیز اثرات مثبت خواهد داشت و می‌تواند مسیر جدیدی برای رونق اقتصادی همدان بگشاید.