استاندار گیلان: گیلان پنجشنبه تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس شامگاه دوشنبه در گفتگو با بخش خبر صدا و سیما با اعلام جزئیات ساعات کاری ادارات در نیمه دوم سال جاری، گفت: روز پنجشنبه این هفته تعطیل است و تصمیمگیری نهایی درباره تعطیلی پنجشنبهها از هفته آینده اعلام خواهد شد.
وی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به معلمان، دانشآموزان و خانوادهها، تأکید کرد: بر اساس تقویم آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دانشآموزان طبق برنامه اعلام شده در مدارس حضور خواهند یافت.
استاندار گیلان افزود: کارمندان دولت در روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری از ساعت ۷ صبح تا ۱۴:۳۰ با احتساب نیمساعت فرجه قانونی در محل کار حضور خواهند داشت.
حقشناس همچنین به برنامهریزی برای تسهیل حضور مادران شاغل در مدارس اشاره کرد و گفت: در هفته نخست سال تحصیلی، مادران شاغلی که فرزند دانشآموز در مقطع ابتدایی و پیشدبستانی دارند، میتوانند با دو ساعت شناوری در محل کار حاضر شوند و همه دستگاههای اجرایی استان در این زمینه همکاری خواهند کرد.
استاندار گیلان در پایان افزود: تعطیلی پنجشنبهها در نیمه دوم سال در کارگروه مدیریت مصرف انرژی مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تصویب، ساعات کاری متعاقباً اعلام خواهد شد.
