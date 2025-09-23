به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا دیلمی صبح سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در جمع دانشآموزان، معلمان و خانوادهها ضمن تبریک شروع سال جدید آموزشی، آن را فرصتی برای تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا دانست.
وی با استناد به آیه شریفه «ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»، قلم را نماد اندیشه، تعقل و مسئولیتپذیری انسان در برابر نعمت تفکر خواند و گفت: آغاز سال تحصیلی، بازگشایی دوباره دفتر اندیشه و تعهد است. ما آمدهایم تا با مجاهدت علمی و تربیتی، ایران قوی بسازیم.
دیلمی با بیان اینکه تفکر و تعقل انقلابی همواره یکی از ارکان پیروزیهای ملت ایران بوده است، افزود: دشمنان انقلاب اسلامی از همین نوع نگاه میترسند؛ نگاهی که عقلانیت، معنویت، جهاد و بصیرت را در کنار هم معنا میکند.
وی با اشاره به همزمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، آن را تقارنی معنادار دانست واظهار کرد: در این ایام، تصویر زیبای حرکت قلم دانشآموزان و صدای پای مجاهدان در یک قاب قرار میگیرند؛ امروز حضور در مدرسه، تلاشی مقدس و نوعی عبادت است.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره افق تمدن نوین اسلامی، گفت: جوانان مؤمن و انقلابی باید این مسیر را با ارادهای محکم ادامه دهند. هر کلاس درس، میتواند سفارتخانهای برای ترویج مقاومت و نشر اندیشههای انقلابی باشد.
وی با بیان اینکه دانشآموزان با شناخت لحظهها و دشمنشناسی، خود را برای نقشآفرینی در آینده انقلاب آماده کنند، ادامه داد: همه ما باید مراقب باشیم که از مسیر ولایت جدا نشویم. پشتیبانی از ولایت فقیه، آگاهی از نقشههای دشمن و حفظ وحدت، از توصیههای کلیدی همه شهدا است.
دیلمی اظهار کرد: امید است سال تحصیلی جدید، سالی پر از برکت، پیشرفت و پیروزی برای ملت ایران باشد.
