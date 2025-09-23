  1. استانها
دیلمی:آغاز سال تحصیلی فرصتی برای هم‌عهدی با شهدابا هدف ساختن ایران قوی

گرگان-معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان، آغاز سال تحصیلی را مقارن با هفته دفاع مقدس فرصتی برای تجدید عهد با شهدا دانست و دانش‌آموزان را به مجاهدت علمی در مسیر ساخت ایران قوی دعوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا دیلمی صبح سه شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در جمع دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها ضمن تبریک شروع سال جدید آموزشی، آن را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا دانست.

وی با استناد به آیه شریفه «ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»، قلم را نماد اندیشه، تعقل و مسئولیت‌پذیری انسان در برابر نعمت تفکر خواند و گفت: آغاز سال تحصیلی، بازگشایی دوباره دفتر اندیشه و تعهد است. ما آمده‌ایم تا با مجاهدت علمی و تربیتی، ایران قوی بسازیم.

دیلمی با بیان اینکه تفکر و تعقل انقلابی همواره یکی از ارکان پیروزی‌های ملت ایران بوده است، افزود: دشمنان انقلاب اسلامی از همین نوع نگاه می‌ترسند؛ نگاهی که عقلانیت، معنویت، جهاد و بصیرت را در کنار هم معنا می‌کند.

وی با اشاره به هم‌زمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، آن را تقارنی معنادار دانست واظهار کرد: در این ایام، تصویر زیبای حرکت قلم دانش‌آموزان و صدای پای مجاهدان در یک قاب قرار می‌گیرند؛ امروز حضور در مدرسه، تلاشی مقدس و نوعی عبادت است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره افق تمدن نوین اسلامی، گفت: جوانان مؤمن و انقلابی باید این مسیر را با اراده‌ای محکم ادامه دهند. هر کلاس درس، می‌تواند سفارتخانه‌ای برای ترویج مقاومت و نشر اندیشه‌های انقلابی باشد.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان با شناخت لحظه‌ها و دشمن‌شناسی، خود را برای نقش‌آفرینی در آینده انقلاب آماده کنند، ادامه داد: همه ما باید مراقب باشیم که از مسیر ولایت جدا نشویم. پشتیبانی از ولایت فقیه، آگاهی از نقشه‌های دشمن و حفظ وحدت، از توصیه‌های کلیدی همه شهدا است.

دیلمی اظهار کرد: امید است سال تحصیلی جدید، سالی پر از برکت، پیشرفت و پیروزی برای ملت ایران باشد.

