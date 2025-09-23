  1. استانها
  2. تهران
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

تأکید علی خزایی بر حمایت همه‌جانبه از معلمان و دانش‌آموزان

تأکید علی خزایی بر حمایت همه‌جانبه از معلمان و دانش‌آموزان

ورامین- نماینده مردم ورامین،پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت:حمایت از آموزش و پرورش و معلمان تضمین آینده کشور و توسعه تمدنی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی، صبح سه شنبه، در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه هیئت امنایی سوده در روستای کلاته ورامین، بر اهمیت حمایت از آموزش و پرورش و معلمان تأکید کرد و گفت: حمایت از آموزش و پرورش و معلمان، تضمین آینده کشور و توسعه تمدنی ایران است.

خزایی در این مراسم ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان گفت: احساس می‌کنم شما همچون فرزندان خود من هستید و به وجودتان افتخار می‌کنم، چراکه آینده کشور در دستان شماست.

وی با اشاره به اینکه برای اولین‌بار زنگ مهر در روستاها به صدا درمی‌آید، افزود: معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری به نمایندگی از دولت در این مناطق حاضر شد تا زنگ مهر را به صدا درآورد، که این اقدام نشان‌دهنده اهمیت آموزش و پرورش در سیاست‌های کلان کشور است.

خزایی تصریح کرد: در جلسه غیرعلنی دولت و مجلس از طرف شما دانش‌آموزان و معلمان گفتم که رئیس‌جمهور خودشان باید وزیر آموزش و پرورش باشد و آموزش و پرورش باید دستگاه اول کشور شود؛ همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها باید به آموزش و پرورش کمک کنند زیرا هزینه کردن در این بخش، سرمایه‌گذاری برای آینده تمدنی کشور است.

نماینده مردم دیار ۱۵ خرداد درباره عدالت آموزشی گفت: چه در سخت‌افزار (ساخت و تجهیز مدارس) و چه در نرم‌افزار (تربیت معلم توانمند) باید عدالت محقق شود و دولت موظف است معلمان باسواد، باانگیزه و در تراز کشور را برای تدریس آماده کند.

خزایی با تأکید بر نقش معلمان در تربیت نسل آینده اظهار کرد: هرچقدر بتوانیم برای معلمان کشور انجام دهیم باز هم کم است، زیرا آینده کشور را آنان با تربیت دانش‌آموزان می‌سازند.

عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس همچنین دانش‌آموزان را به تلاش و جدیت در تحصیل دعوت کرد و یادآور شد: از همین کلاس‌ها و مدارس، دانش‌آموزان و معلمانی برخاسته‌اند که در دوران دفاع مقدس به جبهه‌ها رفتند و جان خود را تقدیم کشور کردند.

کد خبر 6598908

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها