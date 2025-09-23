به گزارش خبرنگار مهر، علی خزایی، صبح سه شنبه، در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه هیئت امنایی سوده در روستای کلاته ورامین، بر اهمیت حمایت از آموزش و پرورش و معلمان تأکید کرد و گفت: حمایت از آموزش و پرورش و معلمان، تضمین آینده کشور و توسعه تمدنی ایران است.
خزایی در این مراسم ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان گفت: احساس میکنم شما همچون فرزندان خود من هستید و به وجودتان افتخار میکنم، چراکه آینده کشور در دستان شماست.
وی با اشاره به اینکه برای اولینبار زنگ مهر در روستاها به صدا درمیآید، افزود: معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری به نمایندگی از دولت در این مناطق حاضر شد تا زنگ مهر را به صدا درآورد، که این اقدام نشاندهنده اهمیت آموزش و پرورش در سیاستهای کلان کشور است.
خزایی تصریح کرد: در جلسه غیرعلنی دولت و مجلس از طرف شما دانشآموزان و معلمان گفتم که رئیسجمهور خودشان باید وزیر آموزش و پرورش باشد و آموزش و پرورش باید دستگاه اول کشور شود؛ همه وزارتخانهها و دستگاهها باید به آموزش و پرورش کمک کنند زیرا هزینه کردن در این بخش، سرمایهگذاری برای آینده تمدنی کشور است.
نماینده مردم دیار ۱۵ خرداد درباره عدالت آموزشی گفت: چه در سختافزار (ساخت و تجهیز مدارس) و چه در نرمافزار (تربیت معلم توانمند) باید عدالت محقق شود و دولت موظف است معلمان باسواد، باانگیزه و در تراز کشور را برای تدریس آماده کند.
خزایی با تأکید بر نقش معلمان در تربیت نسل آینده اظهار کرد: هرچقدر بتوانیم برای معلمان کشور انجام دهیم باز هم کم است، زیرا آینده کشور را آنان با تربیت دانشآموزان میسازند.
عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس همچنین دانشآموزان را به تلاش و جدیت در تحصیل دعوت کرد و یادآور شد: از همین کلاسها و مدارس، دانشآموزان و معلمانی برخاستهاند که در دوران دفاع مقدس به جبههها رفتند و جان خود را تقدیم کشور کردند.
