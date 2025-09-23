فرماندار شهریار: آموزش و پرورش اولویت نخست دولت رفاه است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، صبح سه شنبه، در آئین آغاز سال تحصیلی جدید، با اشاره به اهمیت توجه دولت به امر تعلیم و تربیت گفت: امروز آموزش و پرورش در دولت رفاه مسئله اول کشور است، این موضوع مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفته و رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش نیز به صورت ویژه آن را پیگیری میکنند.
برنجی در ادامه ضمن خیرمقدم به حاضران و تبریک آغاز سال آموزشی به دانشآموزان و فرهنگیان اظهار داشت: انشاءالله امسال بتوانیم هم از نظر آموزشی و هم از نظر تربیتی سالی پربار داشته باشیم و همه شما گامی دیگر در جهت رشد و تعالی و خدمت به میهن عزیزمان بردارید.
وی با قدردانی از مجموعه فرهنگیان شهریار اعم از مدیران مدارس، معلمان، آموزگاران، سرایداران و کارکنان اداره آموزش و پرورش گفت: از مجموعه شورای معاونین و در رأس آن آقای حبیبی رئیس آموزش و پرورش شهرستان که کار بسیار سنگینی در پیش دارند کمال تقدیر و تشکر داریم، شهریار بزرگترین منطقه آموزش و پرورش کشور را دارد و مدیریت آن بسیار سخت است، چرا که بیشترین تعداد مدرسه در استان تهران در این شهرستان قرار دارد و این موضوع نشاندهنده حجم بالای مسئولیت فرهنگیان و مدیران این حوزه است.
فرماندار شهریار ادامه داد: امروز خدا را شکر میکنیم که آموزش و پرورش در دولت رفاه مسئله اول کشور است و این موضوع به اذعان همه مسئولان مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای کیفیت آموزش مهمتر از ساخت مدرسه است و این مسئله در دولت با جدیت ویژه پیگیری میشود.
برنجی با گرامیداشت تقارن آغاز سال تحصیلی و سالگرد شروع جنگ تحمیلی اظهار داشت: ۳۱ شهریور یادآور دفاع مقدسی است که دشمنان برای شکستن ما تحمیل کردند. امروز یاد و خاطره همه شهدا، شهدای سپاه سرافراز، بسیجیان و همه ایثارگران را گرامی میداریم. تقارن آموزش و خلق حماسه دفاع در کنار هم معنای زیبایی دارد و نشاندهنده بالندگی کشور است.
وی سپس با بیان خاطرهای از روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی گفت: در همان روزها وزیر محترم آموزش و پرورش که برادرشان به دست دشمن صهیونیستی به شهادت رسیدند درگیر مراسم ختم بودند، اما رئیسجمهور با ایشان تماس گرفتند و تأکید داشتند اولین جلسه بعد از جنگ با موضوع آموزش و پرورش برگزار شود. این نشان میدهد که آموزش و پرورش امروز در رأس مسائل دولت قرار دارد.
فرماندار شهریار با تأکید بر اینکه پیشرفت کشور تنها از مسیر توجه به آموزش و پرورش ممکن است، گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، کشور نزدیک به قله است و برای رسیدن به قلههای افتخار باید به نوجوانان، جوانان، دانشآموزان و فرهنگیان توجه کرد. آموزش و پرورش مهمترین نهاد هر کشور است و هرچه در این حوزه هزینه شود سرمایهگذاری به شمار میرود.
وی در پایان خطاب به دانشآموزان افزود: برای همه شما آرزوی سلامتی، موفقیت و شادکامی دارم و امیدوارم امسال سالی بسیار خوب برای شما و خانوادهها و معلمانتان باشد.
