  2. تهران
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

فرماندار شهریار: آموزش و پرورش اولویت نخست دولت رفاه است

شهریار- فرماندار شهریار گفت: آموزش و پرورش در دولت رفاه مسئله اول کشور است و ارتقای کیفیت آموزش مهم‌تر از ساخت مدرسه در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، صبح سه شنبه، در آئین آغاز سال تحصیلی جدید، با اشاره به اهمیت توجه دولت به امر تعلیم و تربیت گفت: امروز آموزش و پرورش در دولت رفاه مسئله اول کشور است، این موضوع مورد تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفته و رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش نیز به صورت ویژه آن را پیگیری می‌کنند.

برنجی در ادامه ضمن خیرمقدم به حاضران و تبریک آغاز سال آموزشی به دانش‌آموزان و فرهنگیان اظهار داشت: ان‌شاءالله امسال بتوانیم هم از نظر آموزشی و هم از نظر تربیتی سالی پربار داشته باشیم و همه شما گامی دیگر در جهت رشد و تعالی و خدمت به میهن عزیزمان بردارید.

وی با قدردانی از مجموعه فرهنگیان شهریار اعم از مدیران مدارس، معلمان، آموزگاران، سرایداران و کارکنان اداره آموزش و پرورش گفت: از مجموعه شورای معاونین و در رأس آن آقای حبیبی رئیس آموزش و پرورش شهرستان که کار بسیار سنگینی در پیش دارند کمال تقدیر و تشکر داریم، شهریار بزرگ‌ترین منطقه آموزش و پرورش کشور را دارد و مدیریت آن بسیار سخت است، چرا که بیشترین تعداد مدرسه در استان تهران در این شهرستان قرار دارد و این موضوع نشان‌دهنده حجم بالای مسئولیت فرهنگیان و مدیران این حوزه است.

فرماندار شهریار ادامه داد: امروز خدا را شکر می‌کنیم که آموزش و پرورش در دولت رفاه مسئله اول کشور است و این موضوع به اذعان همه مسئولان مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای کیفیت آموزش مهم‌تر از ساخت مدرسه است و این مسئله در دولت با جدیت ویژه پیگیری می‌شود.

برنجی با گرامیداشت تقارن آغاز سال تحصیلی و سالگرد شروع جنگ تحمیلی اظهار داشت: ۳۱ شهریور یادآور دفاع مقدسی است که دشمنان برای شکستن ما تحمیل کردند. امروز یاد و خاطره همه شهدا، شهدای سپاه سرافراز، بسیجیان و همه ایثارگران را گرامی می‌داریم. تقارن آموزش و خلق حماسه دفاع در کنار هم معنای زیبایی دارد و نشان‌دهنده بالندگی کشور است.

وی سپس با بیان خاطره‌ای از روزهای پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی گفت: در همان روزها وزیر محترم آموزش و پرورش که برادرشان به دست دشمن صهیونیستی به شهادت رسیدند درگیر مراسم ختم بودند، اما رئیس‌جمهور با ایشان تماس گرفتند و تأکید داشتند اولین جلسه بعد از جنگ با موضوع آموزش و پرورش برگزار شود. این نشان می‌دهد که آموزش و پرورش امروز در رأس مسائل دولت قرار دارد.

فرماندار شهریار با تأکید بر اینکه پیشرفت کشور تنها از مسیر توجه به آموزش و پرورش ممکن است، گفت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، کشور نزدیک به قله است و برای رسیدن به قله‌های افتخار باید به نوجوانان، جوانان، دانش‌آموزان و فرهنگیان توجه کرد. آموزش و پرورش مهم‌ترین نهاد هر کشور است و هرچه در این حوزه هزینه شود سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود.

وی در پایان خطاب به دانش‌آموزان افزود: برای همه شما آرزوی سلامتی، موفقیت و شادکامی دارم و امیدوارم امسال سالی بسیار خوب برای شما و خانواده‌ها و معلمانتان باشد.

