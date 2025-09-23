به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده صبح سه شنبه در آئین نواختن زنگ مهر در ارومیه اظهار کرد: کمبود فضاهای آموزشی در این استان رفع شود تا در کنار توسعه سخت‌افزاری و فیزیکی زمینه توسعه نرم‌افزاری در مدارس و سیستم آموزشی مهیا شود.

وی ادامه داد: طراحی و مهندسی آینده کشور از درون مدرسه و کلاس درس آغاز می‌شود و ضروری است نیروی انسانی زبده در مدارس تربیت شود تا در مسیر توسعه و تعالی کشور تلاش کنند.

محمودزاده دانش را ثروت آفرین و قدرت نظامی و سیاسی آفرین دانست و گفت: دشمن از اقتدار علمی و نظامی کشور واهمه دارد لذا مسیر اعتلای آینده کشور باید در کلاس‌های درس فراهم شود.

وی با بیان اینکه توسعه آموزش و پرورش در دولت چهاردهم مورد توجه است، گفت: اولویت قرار گرفتن آموزش و پرورش جزو سیاست‌های اولیه کشور قرار گرفته و توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی همواره مورد تاکید دولت است.

ماموستا کلشی‌نژاد، امام جمعه اهل سنت ارومیه نیز آذربایجان غربی را رنگین کمان اقوام و ادیان معرفی کرد که مردم بدون تعصبات قومی و دینی در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی دارند، گفت: در این استان زرخیز تا بحال در راستای پیشبرد آرمان‌های انقلاب از بدو انقلاب تاکنون قدم‌هایی بزرگی برداشته شده و شهدای اهل سنت در کنار شهدای شیعه افتخارات بزرگی رقم زدند که این امر بجز وجود آموزش‌های بی‌قید شرط و دور از تعصبات میسر نبود لذا امروزه باید دانش‌آموزان نیز برای توسعه همه جانبه کشور با همین بینش قدم بردارند.

آئین نواختن زنگ مهر و آغاز سال تحصیلی جدید (۱۴٠۵-۱۴٠۴) اول مهر به صورت نمادین در مدرسه پسرانه شهید چمران ارومیه با حضور آغاز شد.