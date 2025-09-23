به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی صبح سه شنبه در نشست شورای توسعه قرآنی با بیان اینکه قرآن کتاب هدایت و نور است، اظهار کرد: تلاوت، تدبر و عمل به قرآن سه وظیفه اصلی ما در برابر این کتاب الهی است.

وی افزود: قرآن فقط برای خواندن نیست بلکه باید با دقت و تفکر در آیات آن، معارفش را درک کنیم و در زندگی روزمره به آن عمل کنیم. ایشان با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) تاکید کرد که هر کس حتی یک آیه از قرآن را تلاوت کند، آن آیه نوری خواهد بود در روز قیامت که همراه او است.

آیت‌الله فلاحتی به اهمیت استماع قرآن نیز اشاره کرد و گفت: شنیدن یک آیه قرآن بهتر از داشتن کوهی از طلاست و این نشان از ارزش و عظمت قرآن در زندگی انسان دارد.

وی همچنین به وظایف مؤمنان در قبال قرآن پرداخت و تصریح کرد: علاوه بر خواندن و تدبر، باید به توسعه معارف قرآنی اهتمام داشته باشیم، به قرآن احترام بگذاریم و دیگران را به سوی آن دعوت کنیم.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر نقش جوانان در ترویج فرهنگ قرآنی افزود: امروز جوانان مستعد و توانمندی در حوزه قرآنی داریم که باید با حمایت‌های بیشتر، زمینه گسترش فرهنگ قرآن را در جامعه فراهم کرد.

آیت‌الله فلاحتی در پایان به اهمیت توجه به خروجی‌های فرهنگی و معنوی فعالیت‌های قرآنی اشاره کرد و گفت: نباید این برنامه‌ها تنها در حد تکرار و نشست‌های رسمی باقی بماند بلکه باید آثار ملموس و تغییرات مثبت در جامعه به وضوح دیده شود.