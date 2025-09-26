آیت الله فلاحتی:«فلسطین» یک مسئله هویتی و دینی برای مسلمانان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه این هفته رشت با اشاره به مسائل داخلی و بینالمللی اظهار کرد: همبستگی امت اسلام و حمایت از مردم مظلوم فلسطین ضرورت دارد.
آیتالله فلاحتی ا ضمن تبریک مناسبتهای دینی و آرزوی توفیق برای ملت ایران، به نقش ایستادگی و مقاومت در مواجهه با فشارهای خارجی پرداخت و گفت: تحریمها و فشارهای بینالمللی نتوانسته است اراده و انسجام ملت ایران را تضعیف کند.
امامجمعه رشت با اشاره به اهمیت تقویت روابط سیاسی و اقتصادی کشور، از تلاشهای مجلس و دستگاههای دیپلماسی در تسهیل ارتباطات تجاری و حمایت از بازرگانان استقبال کرد و افزود: توسعه تعاملات منطقهای و بینالمللی باید در چارچوب منافع ملی و حفظ کرامت اسلامی دنبال شود.
فلاحتی بخش عمدهای از خطبه را به مسئله فلسطین اختصاص داد و رژیم صهیونیستی را «غاصب» خواند و تأکید کرد: مسئله فلسطین صرفاً یک موضوع سیاسی نیست بلکه یک مسئله هویتی و دینی برای مسلمانان جهان است.
وی از دولتها، نهادها و ملتهای اسلامی خواست در برابر جنایات رژیم صهیونیستی متحد عمل کنند و برای احقاق حقوق مردم فلسطین کوشش نمایند.
امامجمعه رشت همچنین بر ضرورت آگاهیبخشی و همبستگی رسانهای و سیاسی در سطح جهان اسلام تأکید کرد و گفت: نمیتوان پذیرفت که رژیمی غاصب و کودککش در قلب جهان اسلام جایگاهی بیابد؛ دول اسلامی و نخبگان فکری باید رویکردی متحد و قاطع اتخاذ کنند.
آیتالله فلاحتی از نقش معنوی و رهبری دینی در هدایت جامعه سخن گفت و ادامه داد: لازم است مسئولان در پیگیری منافع ملی و تقویت تعاملات منطقهای جدیتر عمل کنند.
