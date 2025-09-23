به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، صبح امروز در حاشیه کنگره جهانی ذخیره‌گاه‌های زیستکره جهان در هانگژو چین در دیدار با معاون وزیر محیط‌زیست ارمنستان، بیان داشت: ما آماده گسترش همکاری‌های مشترک در خصوص حفاظت از محیط‌زیست طبیعی به ویژه گونه‌های ارزشمند و همکاری برای توسعه ذخیره‌گاه‌های زیستکره مشترک میان دو کشور هستیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و بسترهای موجود در این اجلاس بین‌المللی برای تبادلات علمی و فنی میان کشورها و استفاده از تجربیات مشترک در خصوص حفاظت از ذخیره‌گاه‌های زیستکره در جهان، افزود: همچنین امروز رایزنی‌هایی برای انعقاد تفاهم نامه میان سازمان حفاظت محیط‌زیست و آکادمی علوم چین انجام گرفت و در روزهای آینده این تفاهم‌نامه منعقد خواهد شد.

ظهرابی گفت: هیأت ایرانی با کارشناسان فنی و خبره در پنجمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست کره جهان در هانگژو چین حضور پیدا کرده است و سعی ما این است در نشست‌های تخصصی و ویرایش برنامه‌های عمل هانگژو نقش جدی داشته باشیم.

‌