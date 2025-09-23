رضا امیرخانی، مجید قیصری و منصور علیمرادی در فهرست اولیه جایزه بریکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاد لیتریچری روسیه، با انتشار فهرست بلند جایزه ادبیات بریکس که در دومین مجمع بریکس با عنوان «ارزش‌های سنتی» در برازیلیا اعلام شد، ۲۷ نویسنده از جمله ۳ نویسنده ایرانی منصور علیمرادی، مجید قیصری و رضا امیرخانی وارد این رقابت شدند.

این جایزه بین‌المللی که به تازگی تاسیس شده برای حمایت از نویسندگانی فعالیت می‌کند که آثارشان منعکس‌کننده سنت‌ها و تنوع فرهنگی کشورهای شرکت‌کننده باشد.

فهرست بلند شامل ۲۷ نویسنده از کشورهای مختلف است که عبارتند از:

منصور علیمرادی، مجید قیصری و رضا امیرخانی از ایران

الکسی وارلاموف، آندری گلاسیموف و دیمیتری دانیلوف بود از روسیه

آنا ماریا گونسالوس، پاتریشیا ملو و ریکاردو آلیچو از برزیل

جای واساوادا، دکتر راجان کومار و سونو ساینی از هند

ما بویون و آ یی از چین‌

بونگکا ملونگو، انتابیسینگ جاروس جافتا و زینب خان از آفریقای جنوبی

دکتر علی بن تمیم، میسون ساکر و ریم الکمالی از امارات متحده عربی

آبره آدامو از اتیوپی

ایکاساکه بانو، اینتان پارامادایتو و دنی جی از اندونزی

ابراهیم عبدالمگوید، سلوا بکر و فتحی امبابی از مصر

در دومین مجمع بریکس برای بررسی ارزش‌های سنتی، بیانیه‌ای درباره تأسیس شبکه ادبیات بریکس، امضا شد. شبکه ادبیات بریکس؛ انجمن جدیدی از اتحادیه‌های نویسندگان، محققان ادبی و ناشران کشورهای بریکس را دربرمی‌گیرد و ابتکار ایجاد آن از سوی همکاران چینی در جلسه‌ای با اتحادیه نویسندگان چین در تابستان امسال مطرح شد تا به همکاری فرهنگی بین کشورهای عضو کمک کند.

هدف این انجمن توسعه تبادل فرهنگی مداوم و هماهنگی تلاش‌ها در حوزه ادبیات و همچنین حمایت از کمیته سازماندهی جایزه است.

این انجمن توسط یک نهاد دانشگاهی اداره خواهد شد و به این منظور ۲ رئیس مشترک انتخاب شده‌اند: مارکوس فریتاس، رئیس آکادمی ادبیات برزیل به عنوان نماینده برزیل، و وادیم ترخین، عضو اتحادیه نویسندگان روسیه که به توصیه مارکوس فریتاس، نماینده روسیه، به این سمت منصوب شد. نمایندگان دیگر کشورهای بریکس در این نهاد دانشگاهی خدمت خواهند کرد و در دوره‌های بعد نامزد خواهند شد.

جایزه ادبی بریکس شامل یک جایزه یک میلیون روبلی است که توسط آژانس کتاب اوراسیا ارائه می‌شود. فرآیند انتخاب طی چند مرحله با یک لیست اولیه در ماه سپتامبر آغاز شد. در مرحله بعد فهرست نهایی در ماه اکتبر و اعلام برنده نهایی در نوامبر ۲۰۲۵ در مسکو انجام می‌شود.

ایده تاسیس این جایزه در نوامبر ۲۰۲۴ در زمان ریاست روسیه بریکس در اجلاس مسکو با تمرکز بر «ارزش‌های سنتی» مطرح شد.