در هفته دفاع مقدس از سروش با تخفیف خرید کنید

۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

انتشارات سروش به مناسبت هفته دفاع مقدس فروش فوق‌العاده‌ای برای آثار منتخب اعلام کرد. «اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی» و شش کتاب دیگر در این طرح عرضه شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سروش به مناسبت هفته دفاع مقدس فروش فوق‌العاده ای برای آثار منتخب اعلام کرد.

کتاب‌های این طرح عبارتند از : «اسرار جنگ تحمیلی به روایت اسرای عراقی» که مصاحبه های مرتضی سرهنگی است، «تو بخند عکسش با من» به کوشش مریم بصیری، «تیگرا» نوشته حسینعلی جعفری، «ناپیدا» به قلم ملیحه ذوالفقاریان، «مغازله با خاک» نوشته جهانگیر خسروشاهی، «کلاغ‌ها شیون نمی‌کنند» نوشته معصومه خوانساری و «روزی که بابا توی جیبم بود» تألیف منیره هاشمی.

انتشارات سروش به مناسبت هفته دفاع مقدس این کتابها را با ۱۵درصد تخفیف به فروش می‌رساند.

طاهره تهرانی

