به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند امروز سهشنبه در همایش استانی آبزیپروری لرستان، اظهار داشت: این نشست باهدف ارتقای سطح دانش و اطلاعات آبزیپروری در حوزههای بهداشت، کنترل بیماریها و بهبود کیفیت خوراک آبزیان برگزار شد.
وی افزود: یکی از مأموریتهای اصلی سازمان شیلات، بهروزرسانی دانش فنی فعالان این عرصه مطابق با علوم نوین است و برگزاری چنین همایشهایی گامی در راستای تحقق این هدف است.
مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به وجود بیش از ۷۰۰ مزرعه پرورش ماهی در استان، تصریح کرد: در این بخش به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۲۰ هزار نفر اشتغال دارند که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در حوزه آبزیپروری است.
بیرانوند از تولید سالانه بیش از ۴۲ هزار تن انواع آبزیان در استان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود این میزان تا پایان سال جاری به ۴۵ هزار تن افزایش پیدا کند.
وی با تأکید بر پتانسیلهای طبیعی استان از جمله رودخانههای متعدد، ابراز امیدواری کرد: با برنامهریزیهای انجامشده، میتوان تولید آبزیان در لرستان را در سالهای آینده به بیش از ۱۰۰ هزار تن رساند.
مدیرکل شیلات لرستان، عنوان کرد: با حمایت استاندار، سازمان مدیریت و برنامهریزی و نمایندگان مردم در مجلس، بهرهبرداری از مجتمعهای جدید آبزیپروری در دستور کار قرار دارد که میتواند بیش از ۲۰ هزار تن به ظرفیت تولید استان اضافه کند.
