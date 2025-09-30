به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اکبری در سخنانی، اظهار داشت: بر اساس استانداردهای تغذیه‌ای، نُرم سرانه مصرف آبزیان در کشور حدود ۱۳ کیلوگرم در سال به‌ازای هر نفر بوده این در حالی است که در شهرستان بروجرد، سرانه مصرف آبزیان حدود ۷ تا ۸ کیلوگرم در سال برآورد می‌شود.

وی عنوان کرد: این مهم نشان‌دهنده فاصله‌ای محسوس با میانگین کشور و استاندارد جهانی (بیش از ۲۰ کیلوگرم) بوده که البته با توسعه مراکز عرضه مستقیم، ترویج فرهنگ مصرف و افزایش آگاهی‌های تغذیه‌ای، روند مصرف در شهرستان روبه‌بهبود است.

رئیس شیلات بروجرد، اضافه کرد: در این شهرستان در حال حاضر ۴۷ مزرعه پرورش ماهی سردابی در بروجرد وجود داشته که تولید آنها سالانه بیش از دو هزار و ۲۰۰ تن است.

اکبری، بیان کرد: احداث بازار عرضه بهداشتی و استاندارد محصولات شیلات، حلقه مفقوده فرایند تولید تا مصرف آبزیان را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: شهرستان بروجرد با دارابودن منابع طبیعی از جمله چشمه‌ها، رودخانه‌ها، آب‌های سطحی و منابع آب زیرزمینی، بستر مناسبی برای فعالیت‌های شیلاتی فراهم کرده است.

رئیس شیلات بروجرد، تصریح کرد: افزایش مصرف، اهمیت به خواص شیلات و نقش آن در سلامت افراد نیازمند فرهنگ‎سازی است.