زنگ مهر در ۴۳ مدرسه استثنایی کردستان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان ظهر سه شنبه در آئین نمادین بازگشایی مدارس استثنایی استان که با حضور اولیا، دانشآموزان و جمعی از مسئولان در مدرسه توکل شهرستان سنندج برگزار شد، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: با آغاز دولت چهاردهم و اولویتدهی به موضوع کیفیت بخشی و عدالت آموزشی در وزارت آموزش و پرورش و به تبع آن با رویکرد «هر تفاوت، یک فرصت در مسیر توسعه عدالت آموزشی» در سازمان آموزش و پرورش استثنایی امیدواریم روزهای بهتری از علمآموزی و خدمت به دانشآموزان با نیازهای ویژه رقم بخورد.
اقبال خانی افزود: تاکنون یکهزار و ۴۲۵ دانشآموز با نیاز ویژه معادل ۹۸ درصد دانشآموزان استثنایی آموزشپذیر در مدارس استثنایی استان ثبتنام کردهاند که این رقم به حدود یکهزار و پانصد نفر میرسد.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان گفت: ۲۵۱ کلاس درس در مدارس استثنایی استان آماده ارائه خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی به دانشآموزان با نیازهای ویژه در آغاز سال تحصیلی هستند.
خانی همچنین اشاره کرد: ۹۰ درصد کتب درسی دانشآموزان با نیازهای ویژه توزیع شده است و تا کنون هفتهزار و ۳۰۰ جلد کتاب به مدارس استثنایی تحویل داده شده است.
وی تلاش همسوی دانشآموزان، خانوادهها و معلمان را در حوزه تعلیم و تربیت مهمترین گام در تحقق اهداف آموزش و پرورش دانست و افزود: امسال با شعار «توسعه عدالت آموزشی؛ برای ایران، برای مدرسه» سال تحصیلی را آغاز میکنیم.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان همچنین تکلیف خدمتگزاران در این حوزه را همراه با تعهد و تخصص سنگینتر دانست و خدمت به این دانشآموزان را فرصتی مغتنم همراه با برکات معنوی توصیف کرد.
خانی با بیان اینکه اگر برنامههای آموزشی و یادگیری با روشنبینی اجرا شود و هدفها به صورت قابلفهم و عملی طرح شوند، میتوان بازده مدارس با نیازهای ویژه را تا حد قابلتوجهی بهبود بخشید، ادامه داد: با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود تلاش داریم گامهای مؤثری در راستای پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت و خدمت به دانشآموزان با نیازهای ویژه برداریم.
وی در ادامه یادآور شد: هدف تمامی نظامهای آموزش و پرورش آماده کردن دانشآموز برای تبدیل شدن به شهروندی آگاه و کارآمد است و ضعف مهارتهای زندگی در دانشآموزان با نیازهای ویژه میتواند منشأ بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری در آنان باشد.
رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان تأکید کرد: دانشآموزان با نیازهای ویژه باید نحوه زندگی را در جامعه و در تعامل با همسالان خود بیاموزند و باید فرصتها را مهیا کرد تا آنان علاوه بر کسب تواناییهای تحصیلی، مهارتهای لازم را برای زندگی در جامعه کسب کنند.
خانی اصل مهم در آموزش و پرورش استثنایی را شناسایی استعدادها، تواناییها و ارتقای ظرفیتها دانست و گفت: آموزش دانشآموزان با نیازهای ویژه به دقت نظر، تعهد، روابط انسانی و سعهصدر خاصی نیاز دارد.
وی در پایان از تمامی همکاران و والدین خواست تا در کنار هم برای تربیت نسلی با استعداد و توانمند تلاش کنند تا آیندهای روشن و موفق برای این دانشآموزان رقم بخورد.
