جامعه امروز بیش از هر زمان به همبستگی و مشارکت جوانان نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور در همایش «یاران آیندهساز» اظهار کرد: طرح یاس یکی از برنامههای مهم مشترک جمعیت هلال احمر و کمیته امداد است که تاکنون اقدامات بزرگی در آن انجام شده و امروز میتوانیم به بخشی از اهداف ارزشمند آن افتخار کنیم.
وی ادامه داد: برنامههای پیشبینیشده در این طرح باید با جدیت دنبال شود تا نتایج مطلوبتری حاصل شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر هرمزگان گفت: سازمان جوانان از مجموعههای پرافتخار جمعیت هلالاحمر است که با حضور پرشور و حداکثری جوانان توانسته موفقیتهای بسیاری کسب کند و گامهای بلندی در مسیر تحقق اهداف بردارد.
مهندس سلحشور تصریح کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به همبستگی، همراهی و مشارکت مردم بهویژه جوانان نیاز دارد و کشوری که استقلال و آزادی را دنبال میکند، باید بر پایه همین همدلی و اتحاد استوار باشد.
