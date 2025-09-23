به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعد از ظهر سه‌شنبه در ویژه برنامه هفته دفاع مقدس در دبستان شهید الیاس جمشیدی روستای کوهسارکنده نکا با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: این روستا در دوران دفاع مقدس نقش ویژه‌ای داشت و حماسه‌های آن دوران هنوز در خاطره‌ها زنده است.

وی با بزرگداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدا، فرهنگیان و دانش‌آموزان، از جمله ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز دوران دفاع مقدس، افزود: امنیت امروز مرهون ایثارگری شهداست و بدون فداکاری آنان مسیر علم و دانش برای نسل جوان ممکن نمی‌شد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به نارسایی مدارس در برخی روستاها گفت: اگر قصد داریم مهاجرت معکوس تحقق یابد، مدرسه و آموزشگاه از پایه‌های اساسی آن است؛ بدون مدرسه، خانواده‌ها به روستا بازنمی‌گردند و باید به توسعه زیرساخت‌های آموزشی توجه ویژه شود.

وی ادامه داد: تعلیم و تربیت اساس پیشرفت کشور است و انقلاب اسلامی از همان آغاز بر مبارزه با بی‌سوادی و تقویت علم و دانش تأکید داشت. امروز نخبگان ایرانی در مرزهای علم و فناوری دنیا می‌درخشند و دشمنان با ترور دانشمندان به این پیشرفت‌ها حساس شده‌اند.

آیت‌الله محمدی لائینی افزود: آموزش و پژوهش باید با یاد خدا و در مسیر خدمت به مردم باشد؛ علمی که از معنویت جدا شود، مخرب است و هیچ دستاوردی نخواهد داشت.

وی همچنین به نامگذاری زنگ مدارس به «حجاب و عفاف» اشاره و تأکید کرد: این اقدام پیام مهمی برای جامعه دارد و نشان می‌دهد حجاب و عفاف از اصول بنیادین است، در حالی که دشمنان با ترویج فساد تلاش دارند مسلمانان را از مسیر تمدن و عزت بازدارند.

نماینده ولی فقیه در مازندران در پایان اظهار داشت: سفر رئیس‌جمهور به سازمان ملل باید با عزت و اقتدار همراه باشد و مردم نسبت به جریان‌های غرب‌زده که منافع کشور را به بیگانگان گره می‌زنند، هوشیار باشند.