به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرزایی با بیان اینکه ساعات کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از سه شنبه ۱ مهرماه از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۷ صبح تا ۱۵ تعیین شد اظهار کرد: روزهای پنج‌شنبه در قزوین تعطیل خواهد بود.



میرزایی در ادامه با اشاره به تسهیل شرایط برای مادران شاغل دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستانی و ابتدایی، بیان کرد: برای این دسته از همکاران، امکان شروع یا پایان کار شناور به مدت یک ساعت در نظر گرفته شده است تا بتوانند با آرامش و برنامه‌ریزی مناسب، حضور خود در مدارس فرزندانشان را مدیریت کنند.



محمد میرزایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین تأکید کرد: مراکز امدادی، درمانی، خدمات ضروری، بیمارستان‌ها، اورژانس، مراکز امداد و نجات، آتش‌نشانی، پاسگاه‌ها و مراکز انتظامی از این تعطیلی مستثنی بوده و فعالیت آن‌ها طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.



معاون استاندار قزوین در ادامه بیان کرد: ساعت کاری بانک‌های استان نیز بر اساس قوانین شورای هماهنگی بانک‌ها خواهد بود، و در روزهای پنج‌شنبه نیز به صورت شعب کشیک و با یک‌سوم ظرفیت به ارائه خدمات ضروری بانکی به شهروندان خواهند پرداخت.



محمد میرزایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین در پایان خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان طبق تقویم آموزشی وزارت آموزش و پرورش در مدارس حضور خواهند داشت و هیچ تغییری در برنامه‌های آموزشی ایجاد نشده است.