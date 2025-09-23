  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۵

کانون شهید عرفایی؛ سنگر تبیین عفاف و حجاب در پارک ملت

مشهد- کانون فرهنگی تبلیغی شهید عرفایی پارک ملت مشهد، با آغاز برنامه‌های متنوع فرهنگی از اردیبهشت‌ماه، این مکان عمومی را به سنگری برای تبیین عفاف و حجاب و دفاع از فلسطین تبدیل کرده است.

زینب عرفایی، مدیر کانون فرهنگی تبلیغی شهید عرفایی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم برنامه‌های فرهنگی این کانون در پارک ملت مشهد خبر داد و اظهار کرد: از اردیبهشت ماه سال جاری، برنامه‌های مختلفی را با محوریت عفاف و حجاب آغاز کرده‌ایم که همچنان ادامه دارد. این برنامه‌ها شامل پخش سخنان استاد راجی، استاد عالی، استاد شجاعی و رحیم‌پور ازغدی، قرائت دعاهای توسل و ندبه هر روز صبح از ساعت ۶ تا ۸، و قرائت شعرهای حماسی است.

مدیر کانون فرهنگی تبلیغی شهید عرفایی افزود: در محل برنامه، کتابخانه امانتی داریم و امکان تجربه عینک واقعیت مجازی پنج‌بعدی ویژه بانوان فراهم شده است. اصل فعالیت ما تبیین در فضای پارک است و در صورت حضور پرشمار خانم‌های چادری، آنها را برای پیاده‌روی و تذکر لسانی همراهی می‌کنیم. حضور مردم و همکاری بسیجی‌ها می‌تواند این فعالیت‌ها را پرشورتر کند.

وی به برگزاری جشن‌های مناسبتی از جمله ولادت‌ها، همراه با برنامه مداحی اشاره کرد و گفت: در یک دوره، میزهای گفتگو در موضوعات حقوقی، اعتقادی و روانشناسی برپا کردیم و آموزش رایگان برش چادر توسط اساتید انجام شد.

عرفایی با یادآوری جدیدترین اقدام این مجموعه اظهار داشت: اخیراً کالاهای تولید رژیم صهیونیستی را در پارک معرفی کرده‌ایم و با مردم درباره ضرورت پرهیز از خرید آنها توضیح داده‌ایم. این اقدام با استقبال زیاد مواجه شد و مردم درباره فهرست کالاهای اسرائیلی پرسش‌های متعددی داشتند. طبق فرمایش رهبر انقلاب، باید شریان‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی را ببندیم و این کار، بخشی از فعالیت تبیینی ماست. ما از حضور و همراهی بانوان چادری در پارک استقبال می‌کنیم و فعالیت‌ها را ان‌شاءالله تا روز ظهور ادامه خواهیم داد.

