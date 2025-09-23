کانون شهید عرفایی؛ سنگر تبیین عفاف و حجاب در پارک ملت

زینب عرفایی، مدیر کانون فرهنگی تبلیغی شهید عرفایی در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم برنامه‌های فرهنگی این کانون در پارک ملت مشهد خبر داد و اظهار کرد: از اردیبهشت ماه سال جاری، برنامه‌های مختلفی را با محوریت عفاف و حجاب آغاز کرده‌ایم که همچنان ادامه دارد. این برنامه‌ها شامل پخش سخنان استاد راجی، استاد عالی، استاد شجاعی و رحیم‌پور ازغدی، قرائت دعاهای توسل و ندبه هر روز صبح از ساعت ۶ تا ۸، و قرائت شعرهای حماسی است.

مدیر کانون فرهنگی تبلیغی شهید عرفایی افزود: در محل برنامه، کتابخانه امانتی داریم و امکان تجربه عینک واقعیت مجازی پنج‌بعدی ویژه بانوان فراهم شده است. اصل فعالیت ما تبیین در فضای پارک است و در صورت حضور پرشمار خانم‌های چادری، آنها را برای پیاده‌روی و تذکر لسانی همراهی می‌کنیم. حضور مردم و همکاری بسیجی‌ها می‌تواند این فعالیت‌ها را پرشورتر کند.

وی به برگزاری جشن‌های مناسبتی از جمله ولادت‌ها، همراه با برنامه مداحی اشاره کرد و گفت: در یک دوره، میزهای گفتگو در موضوعات حقوقی، اعتقادی و روانشناسی برپا کردیم و آموزش رایگان برش چادر توسط اساتید انجام شد.

عرفایی با یادآوری جدیدترین اقدام این مجموعه اظهار داشت: اخیراً کالاهای تولید رژیم صهیونیستی را در پارک معرفی کرده‌ایم و با مردم درباره ضرورت پرهیز از خرید آنها توضیح داده‌ایم. این اقدام با استقبال زیاد مواجه شد و مردم درباره فهرست کالاهای اسرائیلی پرسش‌های متعددی داشتند. طبق فرمایش رهبر انقلاب، باید شریان‌های اقتصادی رژیم صهیونیستی را ببندیم و این کار، بخشی از فعالیت تبیینی ماست. ما از حضور و همراهی بانوان چادری در پارک استقبال می‌کنیم و فعالیت‌ها را ان‌شاءالله تا روز ظهور ادامه خواهیم داد.