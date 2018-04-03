به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله زین‌العابدین قربانی ظهر سه شنبه در نشست با مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان و جمعی از روحانیون حاضر در طرح آرامش بهاری، اظهار کرد: انگیزه دینی و معنوی علت اصلی و انگیزه حضور روحانیان در طرح آرامش بهاری است.

وی تبلیغات دینی را یکی از اولویت ها و رسالت های اصلی روحانیون و مبلغان دینی برشمرد و گفت : طی سال های اخیر با گسترش فضاهای مجازی، تبلیغات سنتی دیگر پاسخگوی نیاز مردم جامعه نیست.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به دغدغه تبلیغات دینی خود طی سال های گذشته، خاطرنشان کرد: در همین راستا با ایجاد یک کانون مجزا برای حضور دختران و پسران از بزرگان همانند علامه مطهری، آیت‌الله مکارم شیرازی برای تبیین مسائل اعتقادی، اخلاقی و تهذیب اخلاق جوانان برای حضور در این کانون دعوت به عمل آوردم.

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از مهم ترین دستاوردهای این کانون تربیت افراد متعهد و متخصص و مورد اعتماد نظام بود، خاطرنشان کرد: عنوان حقایق به زبان عامه و روز سبب شناسایی استعدادهای بسیاری در جامعه به ویژه در میان نسل جوان است.

آیت الله قربانی با اشاره به تأثیرات فراوان اجرای طرح آرامش بهاری در سطح جامعه به ویژه در ایام نوروز، تصریح کرد: یکی از نیازهای مهم امروز جامعه اجرای برنامه های فرهنگی و متناسب همانند برپایی خیمه های معرفت در قالب طرح آرامش بهاری است.

وی با بیان اینکه روحانیون حاضر در این طرح پیام رسانان واقعی مکتب اسلام محسوب می شوند، ادامه داد: با توجه به همه هجمه های دشمنان علیه اسلام و مسلمانان راه اندازی و اجرای چنین برنامه ها و حرکت علمی و الهی خیمه های معرفت از سوی اوقاف در سطح جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

وی با تأکید برضرورت سرمایه گذاری بر روی افراد برای تربیت نیروهای متخصص و متعهد و ساختن یک جامعه خوب، ادامه داد: با شناسایی نقاط ضعف در حوزه فرهنگی در سطح جامعه می توانیم برنامه ریزی لازم برای رفع این مشکلات و نقاط ضعف را انجام دهیم.

امام جمعه رشت یادآورشد: تبیین درست و بیان حقایق اعتقادی، اخلاقی و احکام براساس منطق و استدلال با توجه به فطرت الهی مردم مورد پذیرش عمومی در سطح جامعه قرار می گیرد.

وی همچنین با اشاره به توطئه دشمنان و راه اندازی دو هزار شبکه ماهواره ای و شبکه های اجتماعی در استای ایجاد شبهه در دین مبین اسلام، افزود: با وجود همه تلاش های انجام شده از سوی دشمنان افراد حقیقت جو، حقایق را کشف کرده و به دین اسلام گرایش می یابند.