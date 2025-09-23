سردار سالاری: جاده شهدای اقتدار تردد ۱۲ روستا در سیرمند را تسهیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اباذر سالاری عصر سه شنبه در آئین افتتاح سد سیرمند با گرامیداشت یاد بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و شهدای والامقام استان هرمزگان و کشور، به ویژه شهید مدافع حرم استان هرمزگان، شهید عبدالحمید سالاری، تاکید کرد: این مراسم فرصتی است برای بزرگداشت ایثارگری‌های شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم.

اهمیت سد تغذیه مصنوعی شهید عبدالحمید سالاری

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) اشاره کرد: سد تغذیه مصنوعی سیرمند که به نام شهید مدافع حرم نامگذاری شده است، پس از سه سال تلاش به بهره‌برداری رسیده و با مشارکت بسیج سازندگی و آب منطقه‌ای استان اجرا شده است.

افتتاح جاده شهدای اقتدار و تسهیل تردد ۱۲ روستاها در سیرمند

وی از افتتاح جاده شهدای اقتدار خبر داد و افزود: جاده جدید به نام «شهدای اقتدار» مسیر ۱۲ روستا را به هم نزدیک کرده و مدت زمان سفر از بندرعباس به روستاهای منطقه سیرمند را حدود ۴۰ تا ۴۵ دقیقه کاهش داده است که این اتفاق نور امید را در دل مردم منطقه روشن کرده است.

پروژه‌های فرهنگی و عمرانی همراه با طرح‌های سازندگی

سردار سالاری همچنین به افتتاح خانه عالم و مسجد در این منطقه اشاره کرد که بخشی از پروژه‌های بزرگ فرهنگی و عمرانی در استان هستند.

تاکید بر نقش برجسته منطقه سیرمند در دفاع مقدس و ولایت‌مداری

وی با اشاره به جایگاه ویژه این منطقه در عرصه دفاع مقدس، آن را نقطه‌ای حماسه‌ساز و ولایت‌مدار توصیف کرد که همواره پشتیبان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده و هست.

درخواست تکمیل مسیر و کاهش فاصله‌های دسترسی

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) از استاندار و مسئولان خواست تا مسیر تلمرا به شهر حاجی‌آباد را تکمیل کرده و آن را به منطقه فارغان و بخش احمدی متصل کنند تا فاصله بیش از ۱۰۰ کیلومتری به ۱۰-۱۵ کیلومتر کاهش یابد که امیدی بزرگ برای مردم منطقه محسوب می‌شود.