پادشاه اردن: زمان تحقق صلح فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالله دوم پادشاه اردن در سخنانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت: کلمات از بیان حجم بحران در غزه عاجز هستند. سکوت به منزله پذیرش وضعیت کنونی است.

پادشاه اردن بیان کرد: فلسطینی ها در شرایط سختی به سر می برند و از حقوقشان محروم هستند. به راهکاری برای حل نزاع فلسطینی-اسرائیلی نیاز داریم. این نزاع قدیمی ترین در دنیاست و آن اشغال غیرقانونی است.

وی با اشاره به اینکه بیانیه های محکومیت صرف علیه جنایات رژیم صهیونیستی به تنهایی کافی نیست، افزود: محکومیت های متوالی بدون اقدام ملموسی کافی نیست. در طی دهه ها تلاشهایی برای حل این مشکل انجام شده است اما راه به جایی نبرده است.

عبدالله دوم تاکید کرد: مکان های مقدس در بیت المقدس در معرض تخریب و هتاکی قرار دارند. درخواست های تحریک آمیز از سوی کابینه اسرائیل درباره اسرائیل بزرگ غیرقابل قبول است. اسرائیل پایه های صلح را ویران و ایده تشکیل دولت فلسطین را دفن می کند.

وی افزود: اسرائیل برای حاکمیت دیگر کشورها ارزشی قائل نیست و حاکمیت بسیاری از کشورهای منطقه را نقض می کند. چه زمانی فلسطینیان را به عنوان یک ملت به رسمیت خواهیم شناخت. به رسمیت شناختن فلسطین پاداش نیست بلکه حقی غیرقابل بحث و جدل است. نور امیدی در دل این تاریکی وجود دارد و بسیاری از کشورها حامی آتش بس در غزه هستند.

عبدالله دوم تاکید کرد: قدرت اساسا امنیت به ارمغان نمی آورد بلکه مقدمه خشونت بیشتر است. امنیت محقق نخواهد شد مگر اینکه فلسطین و اسرائیل در کنار یکدیگر زندگی کنند. کشورهای عربی برای تحقق صلح از طریق طرح ابتکار صلح عربی پیش قدم شدند. زمان تحقق صلح فرا رسیده است. ما هیچگاه مانعی در برابر دست یابی به توافق آتش بس نبوده ایم و نرمش نشان داده ایم.

وی با اشاره به تلاشهای انجام شده برای آتش بس در غزه به مانع تراشی های نتانیاهو اشاره و اعلام کرد: از دولت آمریکا می خواهیم که دخالت مثبتی در این زمینه انجام دهد و رژیم اشغالگران را ملزم به توقف نسل کشی کند.