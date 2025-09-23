به گزارش خبرنگار مهر، صداهای انفجار و تیراندازی که ممکن است در روزهای آینده شنیده شود، ناشی از یک نمایش تئاتر زنده است و جای نگرانی ندارد.

این رویداد بخشی از نمایشگاه «ایران مقاوم» است که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود و شامل بازسازی صحنه‌های جنگ است.

به دلیل برگزاری نمایشگاه بزرگ ایران مقاوم، «نمایش زنده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه توسط گروه تئاتر کشوری» در میدان نماز اسلامشهر، جنب خیابان مخابرات، از تاریخ ۱ الی ۷ مهر از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برگزار می‌شود که اجرای این نمایش همراه با تیراندازی و انفجار خواهد بود.

این نمایش، که از امروز آغاز شده، به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود و هدف آن گرامیداشت رویدادهای تاریخی دفاع مقدس و مقاومت اخیر است و صداهای انفجار و تیراندازی بخشی از اجرای هنری هستند و امنیت عمومی تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.