جوادی: تنها نقطه ضعف ورزشگاه تختی چمن آن است؛ تماشاگران راضی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوادی صبح امروز چهارشنبه در نشست به تشریح برنامه های این اداره کل پرداخت و گفت: اهداف ما در المپیاد استعدادهای برتر ورزشی تهران پس از حضور و نمود در تیم‌های ملی مشخص خواهد شد. ما قصد داریم تا استعدادهای برتر هر رشته ورزشی را شناسایی کنیم و هم‌اکنون در میانه مسیر این هدف قرار داریم و فرآیند معرفی استعدادها در حال انجام است.

وی ادامه داد: این المپیاد بین ۴۰ تا ۴۵ روز ادامه خواهد داشت و باید گفت که بسیاری از رشته‌ها هنوز مسابقات خود را برگزار نکرده‌اند. ما تمام رشته‌هایی که در آن‌ها رقابت‌های بین‌المللی برگزار می‌شود را به مرحله برگزاری خواهیم رساند.

او در رابطه با آماده سازی ورزشگاه تختی گفت: ما باید بازی برگزار کنیم تا نواقص ورزشگاه را شناسایی کنیم، اما نباید زحمات عزیزانی که برای آماده‌سازی آن تلاش کرده‌اند را نادیده گرفت. پارکینگ، صندلی‌ها و سایر بخش‌های ورزشگاه را به‌طور کامل بازسازی کرده‌ایم و تماشاگران نیز در جریان دیدار پرسپولیس و چادرملو از وضعیت ورزشگاه رضایت داشتند. ما معتقدیم حتی می‌توانیم بازی‌های آسیایی را نیز در این ورزشگاه برگزار کنیم. با این حال، نقدهای سازنده را می‌پذیریم و به دنبال رفع مشکلات موجود هستیم.

جوادی افزود: یکسری تصاویر در فضای مجازی منتشر شد که اصلاً متعلق به ورزشگاه تختی نبود. مسیر تردد هواداران کاملاً آسفالت است و تصاویری که از زمین‌های خاکی در اطراف ورزشگاه منتشر شد، مربوط به محیطی کارگاهی است و اصلاً مکان رفت و آمد تماشاگران نیست. در ضلع شمالی مجموعه ورزشی تختی محیطی کارگاهی وجود دارد که تردد در آن ممنوع است. متأسفانه برخی افراد برای اینکه راه میان‌بُر بزنند، از سمت خاکی ورزشگاه عبور کرده‌اند، در حالی که مسیر خاکی اصلاً جزو مسیر تردد هواداران نیست.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران تصریح کرد: چمن ورزشگاه تختی در دیدار اول بین چادرملو و میزبان کاملاً آماده بود، اما در چند روز منتهی به دیدار پرسپولیس و چادرملو، اتفاقاتی رخ داد که سبب تغییر شرایط شد. پیمانکار مجموعه در حال بررسی این مسائل و رفع مشکلات چمن ورزشگاه است. ورزشگاه هتی مرسدس آمریکا، سیدنی در استرالیا که امکانات و منابع خوبی را هم دارند با مشکلات چمن مواجه بودند که در گذشته صدای ورزشکاران را در آورده است. رسانه های معاند هدفشان مشخص است و به دنبال ضربه زدن ایران هستند اما ما در کشورمان ورزشگاه های بسیار خوبی داریم مانند شهدای فولاد، نقش جهان اصفهان، پارس شیراز و ... که به بهترین حالت ممکن هستند.

جوادی خاطرنشان کرد: ورزشگاه تختی را پس از ۱۰ سال دوباره وارد عرصه مسابقات کرده‌ایم و این قول را می‌دهیم که برای جایگاه خبرنگاران نیز اقدامات مناسبی انجام خواهیم داد. احداث آسانسور اختصاصی برای اصحاب رسانه از جمله این اقدامات است تا خبرنگاران در تردد خود با مشکل مواجه نشوند. نور ورزشگاه، دوربین‌های چهره‌زنی و سایر امکانات لازم آماده شده است و وظیفه خود می‌دانم که نواقص ورزشگاه تختی را برطرف کنم. در مدت یک سال و نیم با تلاش مستمر و حتی به صورت دست‌تنها، کار بزرگی در این ورزشگاه انجام داده‌ایم. سرویس‌های بهداشتی، سیستم آبرسانی، رختکن‌ها و جایگاه گزارشگران تلویزیون و رادیو کاملاً بازسازی شده‌اند. ما ۱۴۹ پروژه را به ۳۱ پروژه رسانده‌ایم که تکمیل شده‌اند.

او در رابطه با کمک دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در بازسازی ورزشگاه تختی گفت: باشگاه استقلال سال گذشته هیچ کمکی به ما نگرد و باشگاه پرسپولیس هم کمک ناچیزی که شاید هزینه یک گیت باشد را به ما کمک کرد که از این باشگاه تشکر می کنم. ما در مجموع در این مسیر تنها بودیم. اگر باشگاه ها در این مسیر به ما کمک می کردند قطعا ما بهتر می توانستیم این ورزشگاه را بازسازی کنیم.

او خاطرنشان کرد: من در رابطه با چمن ورزشگاه تخصص ندارم و نمی‌توانمند بگویم که مافیای چمن وجود دارد یا خیر اما باید بگویم که بهترین کیفیت را برای چمن ورزشگاه تختی در نظر گرفته ایم. بازیکنی که نمی تواند توپی که "پله" شده است را در نزدیکی دروازه به درستی شوت بزند دیگر مشکل چمن ورزشگاه نیست و خود بازیکن باید پاسخ دهد که چرا توپ را ۴۰ متر به بالای دروازه زده است. من هر کاری که از دستم بر بیاید در حوزه اداره کل ورزش و جوانان استان تهران برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انجام خواهم داد. در ۴۸ ساعت قبل از دیدار پرسپولیس و چادرملو مشکلاتی رخ داد که همه دوستان اعم از امنیتی و ... در حال بررسی موضوع هستند که چرا به یکباره چمن ورزشگاه دچار کیفیت نامطلوبی شد.

جوادی در ادامه خاطرنشان کرد: استاندار تهران فرد دلسوزی است و به همه بخش ها توجه دارد از هتل فرودگاه امام خمینی تا ورزشگاه تختی راه زیادی نیست و مسافتی حدود ۳۲ تا ۳۳ دقیقه در شلوغ ترین حالت ممکن راه است. از هتل المپیک تا ورزشگاه شهدای شهر قدس مسافت بیشتری است تا هتل فرودگاه امام خمینی به ورزشگاه تختی.

جوادی تصریح کرد: ورزشگاه امام رضا حدود ۵ هکتار است که در اختیار باشگاه استقلال قرار دارد و ورزشگاه شهید کاظمی هم حدود ۸/۵ هکتار است که در اختیار باشگاه پرسپولیس است. وزارت ورزش اعلام کرده است که این دو ورزشگاه را به هلدینگ مالک باشگاه استقلال و بانک مالک باشگاه پرسپولیس واگذار کند که به سهام آنها هم افزوده شود و مکاتبات لازم هم انجام شده تا این مالکان ورزشگاه های اختصاصی برای دو باشگاه بسازند اما تاکنون هنوز نتیجه نگرفته ایم.



