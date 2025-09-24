کیفیت هوای شهرستان طبس در وضعیت ناسالم قرار گرفت

علی خانی در گفت و گو خبرنگار مهر درباره با وضعیت هوا در شهرستانهای خراسان جنوبی اظهار کرد: بر اساس شاخص لحظهای سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز دوم مهر ۱۴۰۴، شهرستان طبس با شاخص ۱۵۹ در وضعیت ناسالم قرار گرفت.
مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: کارشناسان توصیه میکنند افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان در شرایطی که هوا ناسالم است، باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و سایر افراد نیز باید این گونه فعالیتها را کاهش دهند.
خانی افزود: بر اساس طبقهبندی پنجگانه انجام شده در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
نظر شما