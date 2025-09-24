تداوم روند کاهشی دمای هوا در خراسان جنوبی؛ صدور هشدار سطح زرد

فاطمه زارعی در گفت و گو با مهر با اشاره به شرایط جوی هوای استان، بیان کرد: بر اساس خروجی مدل‌های پیش‌یابی جو پایدار و نسبتاً آرام در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی از تداوم روند کاهشی دمای هوا تا فردا در استان خبر داد و افزود: توجه به کاهش دمای کمینه به حدود پنج و زیر پنج درجه سانتی‌گراد، احتمال خسارت به برخی محصولات کشاورزی از جمله ذرت علوفه‌ای در صبح پنجشنبه برای مناطق سردسیر شهرستان‌های سربیشه و قائن وجود دارد.

زارعی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد کشاورزی، گفت: از کشاورزان، دامداران و مرغداران خواستاریم تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت احتمالی انجام دهند.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه از روز جمعه دما افزایش می‌یابد، اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با حداقل دمای هشت درجه سانتیگراد سردترین و دهسلم نهبندان با حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتیگراد گرم‌ترین مناطق استان بوده‌اند.