شاخص کیفیت هوای یزد در وضعیت خطرناک قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام سامانه پایش اداره کل محیط زیست شاخص کیفیت هوای شهر یزد در ساعت ۰۷:۰۰ صبح امروز چهارشنبه دوم مهر به عدد ۳۳۵ رسید که بر اساس استانداردهای بین‌المللی، در وضعیت «خطرناک» قرار دارد.

این شاخص با رنگ قهوه‌ای در سامانه پایش ثبت شده که نشان‌دهنده بالاترین سطح هشدار برای آلودگی هواست و می‌تواند سلامت همه گروه‌های سنی را تهدید کند.

هواشناسی استان یزد نیز در آخرین پیش‌بینی خود برای روزهای پایانی هفته در برخی از مناطق استان به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک با احتمال طوفان را پیش کرده است.

دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز با اعلام این هشدار کاهش زمان فعالیت‌های فیزیکی در فضای باز، احتیاط در ترددهای جاده‌ای، پرهیز از فعالیت‌های کوه نوردی و کویرنوردی، استحکام سازه‌های موقت و عدم پارک خودرو کنار سازه‌های سست و درختان فرسوده را از شهروندان درخواست کرده است.