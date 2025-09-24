به گزارش خبرنگار مهر، کبری توکلی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: برداشت لیمو ترش از باغهای شهرستانهای جم، دشتستان و دشتی از ۲۷ مرداد ماه آغاز شد و همچنان ادامه دارد که بیشترین میزان مربوط به شهرستان جم است.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۶۰ هزار تن لیمو ترش برداشت شده که پیش بینی میشود میزان تولید این محصول در سال جاری در استان بوشهر به ۷۰ هزارتن برسد.
توکلی گفت: بر اساس آمار به دست آمده قیمت این محصول در محل باغ ۵۰۰ هزار ریال، عمده فروشی ۶۰۰ هزار ریال و خرده فروشی از ۲ میلیون ۴۰۰ هزار ریال در ابتدای فصل برداشت تا اکنون که به ۹۰۰ هزار ریال رسیده است.
وی ادامه داد: بیشترین رقمهای لیموترش کاشت شده در استان بوشهر فارس و پرشین است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی استان به استانهای همجوار نیز ارسال میشود.
توکلی یادآور شد: در سالهای اخیر با توجه به تغییر اقلیم و گرم شدن چند درجهای دما، کاهش نزولات جوی و کمبود منابع آبی به باغداران توصیه میشود، باغهای خود را به صورت متراکم و در زیر سایبان احداث کنند تا ضمن محافظت آنها از آسیبهای احتمالی بهرهوری نیز افزایش یابد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: عمده تولید استان بوشهر به مصرف تازه خوری میرسد که بیشتر باغداران نیز محصول لیموترش خود را به به میادین میوه و تره بار تهران و سایر استانهای همجوار ارسال میکنند.
