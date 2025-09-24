حق شناس: پنج شنبه ها در گیلان تا پایان سال تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس در جلسه کارگروه انرژی در سالن شهید انصاری استانداری، از تعطیلی همه ادارات در روز پنجشنبه‌ها در ۶ ماه دوم سال خبر داد و افزود: مقرر شد تا پایان سال کلیه ادارات به جز نهادهای خدمت‌رسان و امدادی پنجشنبه‌ها به‌طور کامل تعطیل بوده و ساعت کاری روزهای عادی تا ساعت ۱۶:۳۰ افزایش می‌یابد، با این تفاوت که ۲ ساعت پایانی کار بعد از (۱۴:۳۰) به‌صورت دورکاری انجام خواهد شد.

وی با اعلام وضعیت کاری بانک‌ها در گیلان بیان کرد: همچنین شعب منتخب بانک‌ها در روز پنجشنبه به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر انرژی استان در مقایسه با سال گذشته، اظهار داشت: اگر شرایط دمایی زمستان پیش‌ِ رو مشابه سال گذشته باشد، در حوزه تأمین و توزیع انرژی مشکلی نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی استان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است، گفت: براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، اگر مبنای مصرف روزانه یک میلیون لیتر در نظر گرفته شود، گیلان برای یک ماه آینده هیچ مشکلی در حوزه پخش و توزیع سوخت نخواهد داشت.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری هماهنگ در سطح استان و کشور در حوزه مدیریت مصرف انرژی گفت: طبق تأکید رئیس‌جمهور و دولت، بخشی از تصمیم‌گیری‌ها به استان‌ها واگذار شده و لازم است در جلسات مشورتی به جمع‌بندی‌های دقیق برسیم.

حق‌شناس با قدردانی از مجموعه مدیران حوزه انرژی گیلان تصریح کرد: وضعیت امروز استان در بخش ذخایر انرژی، نویدبخش بهبود شرایط ناترازی انرژی در زمستان برای مردم استان است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بندری استان در تأمین و انتقال انرژی، افزود: در صورت بروز هرگونه بحران سوخت، هیچ ملاحظه‌ای در استفاده از این ظرفیت‌ها نخواهیم داشت.

استاندار گیلان در ادامه وضعیت آب در پشت سد سفیدرود را نسبتاً مطلوب دانست و بیان کرد: خوشبختانه امسال با وجود بارش‌های مطلوب، حجم آب ذخیره‌شده در سد سفیدرود به حدود ۳۵ میلیون متر مکعب رسیده و بارش‌های اخیر نیز ورودی این سد را به بیش از ۵۱ میلیون متر مکعب افزایش داده است.

حق‌شناس با بیان اینکه میانگین بارش‌ها در کشور روند کاهشی داشته اما در گیلان افزایش ثبت شده است، افزود: میزان بارندگی استان در سال آبی جاری حدود ۱۴۷ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین کشوری رشد قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد.

به گفته وی در حوزه مصرف برق نیز وضعیت استان قابل قبول است، به‌گونه‌ای که نسبت مصرف به تولید در مقایسه با میانگین کشوری در شرایط مناسب‌تری قرار دارد.

استاندار گیلان با بیان اینکه پس از تکمیل ذخایر آب سد سفیدرود، امکان افزایش ظرفیت تولید برق در نیروگاه‌های حرارتی، سیکل ترکیبی و نیروگاه لوشان فراهم خواهد شد، گفت: علاوه بر این، توسعه انرژی‌های نو همچون برق بادی و آبی نیز از جمله ظرفیت‌های مهم استان است که باید مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد.