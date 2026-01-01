به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی صبح پنجشنبه در رویداد «انرژینو» با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: ناترازی انرژی به‌عنوان یکی از مشکلات جدی، بخش‌های مختلف زندگی مردم و به‌ویژه حوزه صنعت را تحت تأثیر قرار داده است.

فرماندار مشهد افزود: با توجه به اهمیت این موضوع در شهر مقدس مشهد و شهرستان مشهد، برنامه‌ای مدون برای پشتیبانی از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کمک به رفع ناترازی‌ها تدوین شده است. در همین راستا، جلسات مستمر و منظم، به‌صورت دو هفته یک‌بار در روزهای یکشنبه، با شرکت توزیع برق برگزار می‌شود و مسائل مربوطه به‌صورت مرحله‌به‌مرحله پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه تعهد شهرستان مشهد در سال جاری، تولید ۴۹ مگاوات انرژی بوده است، اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، امیدواریم بخش عمده‌ای از این تعهد در سال جاری محقق شود. این روند در شهرستان مشهد ادامه‌دار خواهد بود.

حسینی یکی از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را تأمین زمین عنوان کرد و گفت: در این زمینه با محدودیت‌هایی مواجه هستیم، به همین دلیل استفاده از فضاهای جایگزین مانند پشت‌بام کارخانه‌ها و مکان‌های مستعد در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان بر این مشکل غلبه کرد.

فرماندار مشهد ادامه داد: خوشبختانه همکاری بین‌بخشی مناسبی میان صنایع و دستگاه‌های اجرایی شهرستان شکل گرفته است و از ظرفیت پشت‌بام‌ها به‌صورت مؤثر استفاده می‌شود. تاکنون، مطابق برنامه‌ریزی‌ها، نزدیک به ۱۵ مگاوات به بهره‌برداری رسیده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های سال آینده تصریح کرد: امیدواریم با آمادگی و تمهیدات بهتر، در سال آینده توفیقات بیشتری در این حوزه حاصل شود. با توجه به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و اهتمام ویژه‌ای که در سطح شهرستان مشهد برای مقابله با ناترازی انرژی وجود دارد، اطمینان داریم این مشکل به‌صورت مناسبی مدیریت و حل خواهد شد.

حسینی خاطرنشان کرد: تمامی ارکان شهرستان، از جمله دستگاه‌های اجرایی، شهرداری مشهد، صنایع، نهادهای حمایتی و امدادی، در این مسیر همراه و هم‌افزا هستند. از همه صاحب‌نظران و فعالان این حوزه نیز دعوت می‌کنیم با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، ما را در ارائه هرچه بهتر این خدمت یاری کنند.