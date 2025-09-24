غراوی: تاکنون ۸۹ کیلومتر از خط ریلی رشت - آستارا آزادسازی شده است

میرمحمد غراوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به همراهی ۱۱ معاون و مدیرعامل شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی در سفر وزیر راه و شهرسازی، گفت: یکی از پروژه‌های کلیدی استان، آزادراه شرقی است که از امامزاده هاشم آغاز و پس از عبور از آزادراه رشت-لاهیجان، به سمت بندر انزلی امتداد می‌یابد مطالعات این پروژه تقریباً نهایی شده و در صورت تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، فراخوان جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی برای ساخت آن صادر خواهد شد تا بازگشت سرمایه از محل عوارض تأمین شود.

وی افزود: مجموع اعتبارات تخصیص یافته به پروژه‌های حمل و نقل استان گیلان بالغ بر چهار تا پنج هزار میلیارد تومان است که بخشی از این پروژه‌ها در حال اجرا، بخشی در مرحله تکمیل مطالعات و بخشی نیز آماده بهره‌برداری است.

معاون استاندار گیلان ادامه داد: مصوبات سفر استانی با حضور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و مسئولان استانی، از جمله استاندار، مبنای پیگیری توسعه متوازن و تحقق اهداف ملی و استانی خواهد بود.

غراوی همچنین درباره پروژه ریلی رشت-آستارا اظهار داشت: این محور ریلی با پیشرفت فیزیکی قابل توجهی همراه است؛ تاکنون ۸۹ کیلومتر از مسیر تملک شده و ۱۲ کیلومتر در دست ساخت است ۱۵ کیلومتر از مسیر پیش‌تر اجرا شده بود و اکنون با تأمین اعتبار توسط دولت به دستور رئیس جمهور، فعالیت پیمانکاران در این پروژه فعال شده است.

وی افزود: در صورت همکاری موفق با طرف روسی، پروژه با مشارکت آن‌ها ادامه می‌یابد و در غیر این صورت ساخت آن با منابع داخلی کشور ادامه خواهد یافت.

معاون امور عمرانی استانداری گیلان در پایان تصریح کرد: سفر وزیر راه و شهرسازی به استان گیلان نویدبخش توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و رشد اقتصادی در استان است که در سطح شهرستان‌ها و مناطق مختلف اثرگذار خواهد بود.